¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este miércoles 18 de febrero de 2026 a Estados Unidos para participar en una serie de reuniones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un contexto marcado por la disputa estratégica con China, principal socio comercial argentino.

Encuentros clave en Washington y Miami

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), Milei formará parte del primer encuentro del denominado Consejo de Paz impulsado por Trump, programado para el jueves 19 de febrero de 2026 en Washington.

La iniciativa busca intervenir en conflictos internacionales, incluida la guerra en Medio Oriente. En representación de América Latina, sólo Argentina y Paraguay integran esta junta.

Además, el sábado 7 de marzo de 2026, Milei asistirá a una cumbre en Miami convocada por Trump con líderes alineados a la agenda de la Casa Blanca. Con estas reuniones, el mandatario argentino sumará siete encuentros con el presidente estadounidense, cifra que iguala a la del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Relación con China, el factor clave

Pese al alineamiento político con Washington, la relación económica con China sigue siendo central. Según AP, datos del INDEC indican que el país asiático se consolidó como el principal socio comercial de Argentina, con exportaciones por 761 millones de dólares en diciembre y un incremento interanual del 125%.

Analistas como Benjamin Gedan, del Wilson Center, señalan que Argentina depende de la demanda china de energía, alimentos y minerales. Los principales productos exportados son soja, carne bovina y carbonato de litio.

Presiones y disputa estratégica

La visita de Javier Milei se produce mientras Washington busca reducir la influencia china en América Latina. Sin embargo, expertos advierten que cortar vínculos con China generaría un fuerte impacto económico para Argentina.

En paralelo, ambos países firmaron recientemente un acuerdo comercial que eliminó cientos de aranceles y consolidó el respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Milei. Por lo que, de acuerdo con la agencia de noticias, el viaje del presidente argentino a Washington refleja así un delicado equilibrio entre su cercanía política con Trump y la dependencia económica de China.

