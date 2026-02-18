Noticias

¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China

La iniciativa busca intervenir en conflictos internacionales, incluida la guerra en Medio Oriente; y en representación de América Latina, sólo Argentina y Paraguay integran esta junta

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Partido de Milei arrasa en las elecciones legislativas en Argentina: ganó en 16 de las 23 provincias

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este miércoles 18 de febrero de 2026 a Estados Unidos para participar en una serie de reuniones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un contexto marcado por la disputa estratégica con China, principal socio comercial argentino.

Encuentros clave en Washington y Miami

PUBLICIDAD

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), Milei formará parte del primer encuentro del denominado Consejo de Paz impulsado por Trump, programado para el jueves 19 de febrero de 2026 en Washington.

La iniciativa busca intervenir en conflictos internacionales, incluida la guerra en Medio Oriente. En representación de América Latina, sólo Argentina y Paraguay integran esta junta.

Más sobre Noticias

¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza
2 mins

¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza

Estados Unidos
Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?
1 mins

Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?

Estados Unidos
Mark Zuckerberg testificará en juicio sobre adicción a redes sociales en EEUU
2 mins

Mark Zuckerberg testificará en juicio sobre adicción a redes sociales en EEUU

Estados Unidos
¿Horario de Verano será permanente? Esto dice iniciativa sobre Daylight Act
2 mins

¿Horario de Verano será permanente? Esto dice iniciativa sobre Daylight Act

Estados Unidos
¿Qué enfermedad tenía el bebé deportado junto a su madre? Juan Nicolás estuvo hospitalizado
2 mins

¿Qué enfermedad tenía el bebé deportado junto a su madre? Juan Nicolás estuvo hospitalizado

Estados Unidos
Advertencia de bandera roja por incendios: ¿Cómo será el clima mañana jueves en Estados Unidos?
3 mins

Advertencia de bandera roja por incendios: ¿Cómo será el clima mañana jueves en Estados Unidos?

Estados Unidos
ICE detiene a latinos en New Jersey y Salt Lake City: ¿Por qué arrestaron a mexicano y ecuatoriano?
2 mins

ICE detiene a latinos en New Jersey y Salt Lake City: ¿Por qué arrestaron a mexicano y ecuatoriano?

Estados Unidos
¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías
1 mins

¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías

Estados Unidos
IRS reporta un reembolso medio un 11 % más alto en lo que va de temporada de impuestos de 2026
2 mins

IRS reporta un reembolso medio un 11 % más alto en lo que va de temporada de impuestos de 2026

Estados Unidos
FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo
5 mins

FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo

Estados Unidos

Además, el sábado 7 de marzo de 2026, Milei asistirá a una cumbre en Miami convocada por Trump con líderes alineados a la agenda de la Casa Blanca. Con estas reuniones, el mandatario argentino sumará siete encuentros con el presidente estadounidense, cifra que iguala a la del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Relación con China, el factor clave

Pese al alineamiento político con Washington, la relación económica con China sigue siendo central. Según AP, datos del INDEC indican que el país asiático se consolidó como el principal socio comercial de Argentina, con exportaciones por 761 millones de dólares en diciembre y un incremento interanual del 125%.

Analistas como Benjamin Gedan, del Wilson Center, señalan que Argentina depende de la demanda china de energía, alimentos y minerales. Los principales productos exportados son soja, carne bovina y carbonato de litio.

Presiones y disputa estratégica

La visita de Javier Milei se produce mientras Washington busca reducir la influencia china en América Latina. Sin embargo, expertos advierten que cortar vínculos con China generaría un fuerte impacto económico para Argentina.

PUBLICIDAD

En paralelo, ambos países firmaron recientemente un acuerdo comercial que eliminó cientos de aranceles y consolidó el respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Milei. Por lo que, de acuerdo con la agencia de noticias, el viaje del presidente argentino a Washington refleja así un delicado equilibrio entre su cercanía política con Trump y la dependencia económica de China.

JICM

Video Trump se reúne con Sylvester Stallone, Javier Milei y otras celebridades en Mar-a-Lago
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosJavier Milei