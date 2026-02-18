Noticias Nueva vacuna contra la influenza: Así es la tecnología del Premio Nobel que usa el fármaco Esta decisión llega tras una disputa que había detenido la solicitud del fármaco, pero que ahora abre la puerta a su posible comercialización

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) evaluará finalmente la aprobación de la nueva vacuna contra la influenza desarrollada por Moderna, considerada la primera de su tipo basada en tecnología de ARNm.

Esta decisión llega tras una disputa que había detenido la solicitud del fármaco, pero que ahora abre la puerta a su posible comercialización.

FDA revisará nueva vacuna contra influenza de Moderna

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), el cambio se anunció el miércoles 18 de febrero de 2026, días después de que el jefe de vacunas de la FDA, el doctor Vinay Prasad, se negara a revisar inicialmente la inmunización elaborada con tecnología de ARNm, galardonada con el Premio Nobel.

La tecnología del Premio Nobel detrás de la vacuna

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), los científicos Katalin Karikó y Drew Weissman recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 por desarrollar modificaciones químicas que hicieron viable el ARNm en vacunas.

¿Cómo funciona?

Según los NIIH, las vacunas de ARNm introducen instrucciones genéticas sintéticas para que las células produzcan una proteína del virus. Esta no causa la enfermedad, pero activa al sistema inmunitario y genera memoria defensiva.

Gracias a las modificaciones descubiertas por Karikó y Weissman, el ARNm se volvió estable y seguro, permitiendo nuevas vacunas modernas contra COVID-19 e influenza.

¿Por qué se retrasó la evaluación?

La controversia surgió por un ensayo clínico con 40,000 participantes que concluyó que la vacuna era más eficaz en adultos mayores de 50 años frente a una inmunización estándar. Sin embargo, la FDA criticó que el estudio no incluyera otra vacuna recomendada para personas de 65 años o más.

Moderna respondió que el diseño había sido previamente aceptado por la agencia y presentó datos adicionales de comparación; además, la FDA no detectó problemas de seguridad. Como parte de un acuerdo, la farmacéutica solicitó a probación completa para adultos de 50 a 64 años y aprobación acelerada para mayores de 65, con estudios posteriores en el mercado, según AP.

¿Cuándo habrá una decisión?

La FDA prevé emitir su resolución el 5 de agosto de 2026. La empresa espera distribuir la vacuna en los meses posteriores y también ha solicitado aprobación en Europa, Canadá y Australia. El proceso ocurre en medio de mayor escrutinio a las vacunas bajo la gestión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

