Noticias

ICE detiene a latinos en New Jersey y Salt Lake City: ¿Por qué arrestaron a mexicano y ecuatoriano?

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades federales continúan con operativos para arrestar, procesar y deportar a miles de inmigrantes indocumentados

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Zar de la frontera, Tom Homan aclara que se dejará una pequeña fuerza de ICE en Minnesota: Análisis

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades federales continúan con operativos para arrestar, procesar y deportar a miles de inmigrantes indocumentados. Las historias recientes de dos hombres latinoamericanos detenidos en distintas ciudades del país reflejan el alcance de estas acciones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó el martes 17 de febrero de 2026 sobre la detención de un ecuatoriano y un mexicano en operativos separados. Ambos casos, aunque distintos, han encendido la atención pública por la gravedad de las acusaciones en su contra.

PUBLICIDAD

Un caso en Nueva Jersey: ecuatoriano bajo sentencia

De acuerdo con autoridades federales, Víctor Carrillo Ortega, ciudadano de Ecuador en situación migratoria irregular, fue arrestado y posteriormente sentenciado a ocho años de prisión. El fallo fue emitido por el Tribunal Superior del Condado de Middlesex.

Más sobre Noticias

¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías
1 mins

¿Aeropuertos Trump? Empresa solicita registro de marca del nombre del presidente y explica si cobrará regalías

Estados Unidos
IRS reporta un reembolso medio un 11 % más alto en lo que va de temporada de impuestos de 2026
2 mins

IRS reporta un reembolso medio un 11 % más alto en lo que va de temporada de impuestos de 2026

Estados Unidos
FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo
5 mins

FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo

Estados Unidos
Alerta por incendio en Oklahoma: autoridades piden evacuar a cientos de personas
1 mins

Alerta por incendio en Oklahoma: autoridades piden evacuar a cientos de personas

Estados Unidos
Madonna envía mensaje a la patinadora Amber Glenn en los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿qué le dijo?
3 mins

Madonna envía mensaje a la patinadora Amber Glenn en los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿qué le dijo?

Estados Unidos
Juez impide deportación de alumno de Columbia detenido por participar en protestas pro Gaza
2 mins

Juez impide deportación de alumno de Columbia detenido por participar en protestas pro Gaza

Estados Unidos
Nuevo México crea comisión de la verdad para investigar el rancho de Jeffrey Epstein por presunto abuso y trata
3 mins

Nuevo México crea comisión de la verdad para investigar el rancho de Jeffrey Epstein por presunto abuso y trata

Estados Unidos
Avalancha en Nevada, California: seis esquiadores hallados con vida, otros nueve siguen desaparecidos
2 mins

Avalancha en Nevada, California: seis esquiadores hallados con vida, otros nueve siguen desaparecidos

Estados Unidos
Elpidio Reyna, detenido en Sinaloa, México, se declara culpable de agredir a un agente federal durante protesta contra ICE
1 mins

Elpidio Reyna, detenido en Sinaloa, México, se declara culpable de agredir a un agente federal durante protesta contra ICE

Estados Unidos
Choque masivo en la interestatal 25 en Colorado hoy: Al menos 4 muertos y 29 heridos
2 mins

Choque masivo en la interestatal 25 en Colorado hoy: Al menos 4 muertos y 29 heridos

Estados Unidos

Según ICE, Carrillo Ortega fue declarado culpable por presuntamente agredir sexualmente a un menor de 13 años. Tras la sentencia, permanece bajo custodia mientras se define su proceso migratorio y eventual deportación desde Estados Unidos.

Arresto en Utah: mexicano enfrenta múltiples cargos

En un operativo paralelo, Nicholas Celestino Calixto-Aguirre, inmigrante indocumentado originario de México, fue detenido por oficiales federales. Las autoridades señalaron que enfrenta cargos pendientes por presuntos delitos graves, entre ellos violación de una menor, negligencia infantil y agresión sexual.

ICE confirmó que el mexicano permanece detenido mientras se resuelven los procesos judiciales en su contra y se evalúa su posible deportación.

Latinos bajo custodia y en espera de deportación

Las autoridades migratorias indicaron que ambos hombres continúan bajo custodia federal en espera de decisiones judiciales y migratorias. Estos casos, que involucran acusaciones de delitos graves, se enmarcan en la política de endurecimiento migratorio que busca priorizar la detención y expulsión de extranjeros con antecedentes penales en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

JICM

Video ¿Fin de las Visas U? El Proyecto 2025 busca eliminar protecciones para víctimas de abuso
Relacionados:
NoticiasControl de Inmigración y Aduanas (ICE)