ICE detiene a latinos en New Jersey y Salt Lake City: ¿Por qué arrestaron a mexicano y ecuatoriano?

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades federales continúan con operativos para arrestar, procesar y deportar a miles de inmigrantes indocumentados. Las historias recientes de dos hombres latinoamericanos detenidos en distintas ciudades del país reflejan el alcance de estas acciones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó el martes 17 de febrero de 2026 sobre la detención de un ecuatoriano y un mexicano en operativos separados. Ambos casos, aunque distintos, han encendido la atención pública por la gravedad de las acusaciones en su contra.

Un caso en Nueva Jersey: ecuatoriano bajo sentencia

De acuerdo con autoridades federales, Víctor Carrillo Ortega, ciudadano de Ecuador en situación migratoria irregular, fue arrestado y posteriormente sentenciado a ocho años de prisión. El fallo fue emitido por el Tribunal Superior del Condado de Middlesex.

Según ICE, Carrillo Ortega fue declarado culpable por presuntamente agredir sexualmente a un menor de 13 años. Tras la sentencia, permanece bajo custodia mientras se define su proceso migratorio y eventual deportación desde Estados Unidos.

Arresto en Utah: mexicano enfrenta múltiples cargos

En un operativo paralelo, Nicholas Celestino Calixto-Aguirre, inmigrante indocumentado originario de México, fue detenido por oficiales federales. Las autoridades señalaron que enfrenta cargos pendientes por presuntos delitos graves, entre ellos violación de una menor, negligencia infantil y agresión sexual.

ICE confirmó que el mexicano permanece detenido mientras se resuelven los procesos judiciales en su contra y se evalúa su posible deportación.

Latinos bajo custodia y en espera de deportación

Las autoridades migratorias indicaron que ambos hombres continúan bajo custodia federal en espera de decisiones judiciales y migratorias. Estos casos, que involucran acusaciones de delitos graves, se enmarcan en la política de endurecimiento migratorio que busca priorizar la detención y expulsión de extranjeros con antecedentes penales en territorio estadounidense.

