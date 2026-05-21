Noticias La NOAA prevé temporada de huracanes en el Atlántico por debajo de lo normal en 2026, con riesgos latentes Aunque se espera menor actividad ciclónica por la influencia de El Niño, especialistas advierten que la incertidumbre sigue siendo alta y que incluso un solo fenómeno puede provocar graves daños, por lo que recomiendan mantener medidas de prevención

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA, por sus siglas en inglés) informó que, aunque sus proyecciones apuntan a una temporada de huracanes menos activa de lo habitual en 2026, esto no elimina el peligro de impactos severos. Los meteorólogos federales señalaron que este tipo de pronósticos siguen siendo complejos, especialmente bajo la influencia del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el pronóstico estacional, se prevé la formación de entre ocho y catorce tormentas tropicales con nombre en el Atlántico; de estas, entre tres y seis podrían evolucionar a huracanes, y entre uno y tres alcanzarían gran intensidad. Estas cifras se sitúan por debajo del promedio histórico del periodo 1991-2020, cuando se registran en promedio 14 tormentas y siete huracanes por año.

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Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional ( NWS), subrayó que, pese a la tendencia a menor actividad, la incertidumbre sigue siendo alta. Advirtió que una sola tormenta puede causar daños significativos, por lo que insistió en no relajar las medidas de preparación.

“Si bien el impacto de El Niño en la cuenca del Atlántico suele frenar la formación de huracanes, aún existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará cada temporada. Por eso es fundamental revisar su plan de preparación para huracanes ahora. Basta con una sola tormenta para que la temporada sea muy desastrosa. No dejen que el pronóstico 'por debajo del promedio' cambie sus preparativos Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos

Arthur, la primera tormenta de 2026

Especialistas coinciden en que los habitantes de zonas vulnerables no deben bajar la guardia. Aunque diversos modelos iniciales apuntan a una temporada ligeramente menos activa, también reconocen amplios márgenes de incertidumbre; incluso en escenarios con menor número de ciclones, el potencial destructivo permanece.

Ejemplo de ello fue 2023, cuando, pese a un evento fuerte de El Niño, se registró una de las temporadas más activas en el Atlántico, con 20 tormentas con nombre, siete huracanes y tres de gran intensidad. Entre ellos destacó Idalia, que provocó inundaciones importantes tras tocar tierra en Florida; para 2026, la primera tormenta en recibir nombre será Arthur.

Arthur encabeza la lista de nombres para la temporada de huracanes de 2026 en la cuenca atlántica. Imagen NOAA

El Niño y su efecto en la formación de huracanes

Históricamente, El Niño tiende a disminuir la actividad ciclónica en el Atlántico y a incrementarla en el Pacífico. Este fenómeno altera los patrones de viento globales, debilitando los vientos alisios y elevando la temperatura del océano en ciertas regiones, lo que favorece el desarrollo de sistemas en el Pacífico.

En contraste, en el Atlántico puede generar cizalladura del viento, dificultando la formación y fortalecimiento de huracanes, particularmente en el Caribe y zonas de desarrollo ciclónico. Sin embargo, esta dinámica no es absoluta, y regiones como la costa del Golfo de Estados Unidos pueden experimentar condiciones más impredecibles.

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Los expertos advierten que, aun con menor actividad, factores como temperaturas oceánicas elevadas o ciclos activos del Atlántico pueden amplificar los impactos. Por ello, el llamado general es claro: prepararse con anticipación sigue siendo esencial.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.