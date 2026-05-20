Noticias Demócratas exigen respuestas después de que ICE rociara con gas pimienta a detenidos que eran deportados El incidente, revelado en la grabación de una llamada al 911, provocó una respuesta por materiales peligrosos, afectó a entre 20 y 30 detenidos y envió a un hombre que parecía estar sufriendo una convulsión al hospital

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Tres miembros demócratas del Congreso de Arizona exigen que el Departamento de Seguridad Nacional explique qué motivó a los funcionarios de inmigración a rociar con gas pimienta en febrero a varias docenas de detenidos por motivos de inmigración que esperaban vuelos de deportación del ICE en un centro de detención en el aeropuerto Mesa Gateway.

Los tres legisladores, los representantes Greg Stanton, Yassamin Ansari y Adelita Grijalva, dijeron en una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que estaban "profundamente preocupados" por las noticias sobre el incidente del 27 de febrero, que fueron publicadas por primera vez el 13 de mayo por el Arizona Mirror.

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El incidente, revelado en la grabación de una llamada al 911, provocó una respuesta por materiales peligrosos, afectó a entre 20 y 30 detenidos y envió a un hombre que parecía estar sufriendo una convulsión al hospital, según la llamada al 911 y las copias del informe de despacho publicadas a través de una solicitud de acceso a registros públicos.

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"Tengo un problema de seguridad con un agente de ICE aquí, se usó gas pimienta y tenemos a una persona que necesita ser examinada. Tengo a una persona en particular que parece estar sufriendo una convulsión", dijo un agente de ICE en la llamada al 911.

Un portavoz del ICE dijo que los agentes desplegaron "oleorresina de capsicum" sobre un grupo de detenidos en el centro "después de repetidas órdenes verbales de que dejaran de patear la puerta de la celda, golpear las ventanas y exhibir un comportamiento agresivo hacia los agentes".

El detenido trasladado al hospital sufrió un "episodio de asma" y "no hay pruebas que sugieran" que el episodio de asma fue causado por la exposición al gas pimienta, teniendo en cuenta la condición médica preexistente del detenido", declaró Fernando X. Burgos, portavoz del ICE.

En su carta, los tres legisladores escribieron: Nos preocupa que este incidente se enmarque en una tendencia nacional más amplia de uso generalizado de la fuerza física y agentes químicos dentro de los centros de detención del ICE en todo el país.

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La revelación "continúa un patrón inquietante de prácticas inseguras" en un centro de detención temporal del ICE en Mesa Gateway llamado Centro de Coordinación de Operaciones de Remoción de Arizona, según la carta. Durante una visita nocturna de supervisión sorpresa a las instalaciones en abril, los tres legisladores "presenciaron de primera mano el hacinamiento severo, las instalaciones de higiene insuficientes y la falta de personal médico", dice la carta.

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En su carta, dirigida también al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, los tres legisladores exigen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) proporcionen informes y grabaciones de vigilancia del incidente.