Noticias

Demócratas exigen respuestas después de que ICE rociara con gas pimienta a detenidos que eran deportados

El incidente, revelado en la grabación de una llamada al 911, provocó una respuesta por materiales peligrosos, afectó a entre 20 y 30 detenidos y envió a un hombre que parecía estar sufriendo una convulsión al hospital

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ICE detiene a beneficiaria de DACA en su casa y comunidad se manifiesta para exigir su liberación

Tres miembros demócratas del Congreso de Arizona exigen que el Departamento de Seguridad Nacional explique qué motivó a los funcionarios de inmigración a rociar con gas pimienta en febrero a varias docenas de detenidos por motivos de inmigración que esperaban vuelos de deportación del ICE en un centro de detención en el aeropuerto Mesa Gateway.

Los tres legisladores, los representantes Greg Stanton, Yassamin Ansari y Adelita Grijalva, dijeron en una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que estaban "profundamente preocupados" por las noticias sobre el incidente del 27 de febrero, que fueron publicadas por primera vez el 13 de mayo por el Arizona Mirror.

PUBLICIDAD

El incidente, revelado en la grabación de una llamada al 911, provocó una respuesta por materiales peligrosos, afectó a entre 20 y 30 detenidos y envió a un hombre que parecía estar sufriendo una convulsión al hospital, según la llamada al 911 y las copias del informe de despacho publicadas a través de una solicitud de acceso a registros públicos.

Video Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentará acusación formal contra Raúl Castro

Más sobre Noticias

Muere Barney Frank, congresista liberal que luchó por los derechos de los homosexuales
2 mins
ÚLTIMA HORA

Muere Barney Frank, congresista liberal que luchó por los derechos de los homosexuales

Estados Unidos
El senador Rubén Gallego respalda al demócrata Josh Turek, aspirante al Senado de EEUU
3 mins

El senador Rubén Gallego respalda al demócrata Josh Turek, aspirante al Senado de EEUU

Estados Unidos
Exsubdirectora de una escuela de Virginia irá a juicio después de que un estudiante de seis años le disparara a su maestra
3 mins

Exsubdirectora de una escuela de Virginia irá a juicio después de que un estudiante de seis años le disparara a su maestra

Estados Unidos
Donald Trump firma orden para que los bancos revisen más de cerca el estatus migratorio de sus clientes
2 mins

Donald Trump firma orden para que los bancos revisen más de cerca el estatus migratorio de sus clientes

Estados Unidos
Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido
8 mins

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy miércoles 20 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy miércoles 20 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones

Estados Unidos
Ed Gallrein derrota a Thomas Massie en las primarias republicanas en Kentucky para la Cámara de Representantes y otorga a Trump una importante victoria
6 mins

Ed Gallrein derrota a Thomas Massie en las primarias republicanas en Kentucky para la Cámara de Representantes y otorga a Trump una importante victoria

Estados Unidos
Beneficiaria de DACA de Tucson es detenida después de que ICE entrara a su casa
2 mins

Beneficiaria de DACA de Tucson es detenida después de que ICE entrara a su casa

Estados Unidos
Donald Trump dice que los estadounidenses no pagarán el salón de baile y que será un regalo
2 mins

Donald Trump dice que los estadounidenses no pagarán el salón de baile y que será un regalo

Estados Unidos
Un supuesto manifiesto, un arsenal de más de 30 armas de fuego y tres víctimas identificadas: lo último del tiroteo en San Diego
5 mins

Un supuesto manifiesto, un arsenal de más de 30 armas de fuego y tres víctimas identificadas: lo último del tiroteo en San Diego

Estados Unidos

"Tengo un problema de seguridad con un agente de ICE aquí, se usó gas pimienta y tenemos a una persona que necesita ser examinada. Tengo a una persona en particular que parece estar sufriendo una convulsión", dijo un agente de ICE en la llamada al 911.

Un portavoz del ICE dijo que los agentes desplegaron "oleorresina de capsicum" sobre un grupo de detenidos en el centro "después de repetidas órdenes verbales de que dejaran de patear la puerta de la celda, golpear las ventanas y exhibir un comportamiento agresivo hacia los agentes".

El detenido trasladado al hospital sufrió un "episodio de asma" y "no hay pruebas que sugieran" que el episodio de asma fue causado por la exposición al gas pimienta, teniendo en cuenta la condición médica preexistente del detenido", declaró Fernando X. Burgos, portavoz del ICE.

En su carta, los tres legisladores escribieron: Nos preocupa que este incidente se enmarque en una tendencia nacional más amplia de uso generalizado de la fuerza física y agentes químicos dentro de los centros de detención del ICE en todo el país.

Video Ordenan liberar a Liliana Navarrete la madre colombiana detenida por ICE en Chicago

La revelación "continúa un patrón inquietante de prácticas inseguras" en un centro de detención temporal del ICE en Mesa Gateway llamado Centro de Coordinación de Operaciones de Remoción de Arizona, según la carta. Durante una visita nocturna de supervisión sorpresa a las instalaciones en abril, los tres legisladores "presenciaron de primera mano el hacinamiento severo, las instalaciones de higiene insuficientes y la falta de personal médico", dice la carta.

PUBLICIDAD

En su carta, dirigida también al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, los tres legisladores exigen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) proporcionen informes y grabaciones de vigilancia del incidente.

Traducido al español por N + Univision

Relacionados:
NoticiasIceOperativos de ICEVuelos de ICECentros de detención de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)inmigrantesInmigrantes desaparecidosInmigrantes indocumentadosMuertes de inmigrantes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Laura Bozzo
Camino a Arcadia
Gratis
Isla Brava
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX