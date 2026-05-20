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Socavón obliga a cerrar pista en el aeropuerto LaGuardia y provoca caos en vuelos de Nueva York

Lo que comenzó como una inspección rutinaria terminó en emergencia: un socavón obligó a cerrar una pista en LaGuardia y desató caos aéreo con cientos de vuelos afectados en Nueva York

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Por:N+ Univision
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Video Accidente de avión de Air Canada en LaGuardia | investigan si se violaron protocolos de seguridad

Un socavón obligó este miércoles al cierre de una de las pistas del Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, lo que provocó una cadena de cancelaciones, demoras y trabajos de reparación de emergencia.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, organismo encargado de la operación de los aeropuertos del área metropolitana, informó que el problema fue detectado alrededor de las 11:00 de la mañana durante una inspección rutinaria realizada en las instalaciones.

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Tras el hallazgo, las autoridades ordenaron el cierre inmediato de la pista afectada mientras se iniciaban las labores para evaluar los daños y realizar las reparaciones correspondientes.

El organismo advirtió además que los pasajeros podrían enfrentar retrasos y cancelaciones adicionales, especialmente ante el pronóstico de tormentas eléctricas en la zona.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó que se reduciría el flujo de operaciones en LaGuardia como medida preventiva, debido tanto a las condiciones meteorológicas como al incidente en la pista.

De acuerdo con el sistema de seguimiento FlightAware, cerca de 200 vuelos fueron cancelados, lo que representa aproximadamente el 17% de las operaciones de llegada y salida, mientras que alrededor de 190 vuelos registraron retrasos.

La aerolínea más afectada es Delta Air Lines, que concentra cerca del 40% de las operaciones en este aeropuerto, según datos de las autoridades.

Video Aeropuerto JFK Nueva York | avión de Delta y nave privada evitan colisión tras acercarse a 500 pies
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