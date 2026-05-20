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El senador Rubén Gallego respalda al demócrata Josh Turek, aspirante al Senado de EEUU

El senador hispano Ruben Gallego, manifiesta su apoyo a Josh Turek, un aspirante demócrata de Iowa al Senado de los Estados Unidos. Su respaldo busca reforzar a los Demócratas frente a la elección de 2028

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Por:N+ Univision
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El senador Rubén Gallego ha hecho público este 20 de mayo su apoyo a Josh Turek, un demócrata de Iowa y atleta paralímpico que busca representar a su estado en el Senado.

A sus 47 años, Rubén Gallego ha recorrido un largo camino: como hijo de inmigrantes, se enfrentó a la pobreza y su juventud estuvo marcada por los constantes esfuerzos por conseguir el sueño americano. Sin embargo, eso no lo detuvo y logró graduarse en Harvard y servir como marine en Irak. En 2010 inició su carrera como legislador local y en la actualidad es senador demócrata por Arizona.

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En su posición como legislador, y de cara a las elecciones de 2028, Gallego busca impulsar al Partido Demócrata, acercándose a los latinos y formando alianzas en los estados más clave que podrían ser determinantes en una victoria electoral.

Para el senador Ruben Gallego, el aspirante Turek es un ejemplo de superación personal.

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Josh sabe lo que es batallar por un mejor futuro porque lo ha hecho toda su vida. En la legislatura de Iowa, él enfrentó a las corporaciones para darles oportunidades a las familias trabajadoras. Estoy bien orgulloso de respaldar a Josh para el Senado de los Estados Unidos y espero trabajar con él para hacer la vida más fácil para las familias de Iowa.

Iowa, un estado clave

Para Rubén Gallego, Iowa es muy importante. Por eso el año pasado visitó una empacadora del estado donde convivió con los empleados de la empresa, mayoritariamente inmigrantes. Ahí señaló que visitaba ese estado porque quería mostrar que los demócratas no habían tratado bien a la clase trabajadora y que hacía falta acercarse a ella.

Su apoyo a Turek va por la misma ruta: reforzar al Partido Demócrata y crear una plataforma que busca acercarse a los electores claves para obtener un triunfo en las próximas elecciones.

Los demócratas ven una oportunidad para arrebatar escaños en este estado, antes tan disputado, a pesar de la victoria aplastante de Trump en las últimas elecciones presidenciales y de contar con una delegación federal completamente republicana. El comité político alineado con los demócratas del Senado anunció una inversión de 13 millones de dólares en el estado.

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Los demócratas de Iowa informaron que 7.000 personas se inscribieron durante el último año para ser voluntarias en las campañas de los candidatos demócratas, y el partido estatal organizará sesiones de capacitación para voluntarios.

El partido ha firmado contratos de arrendamiento para ocho oficinas de campaña y planea abrir al menos siete más, incluyendo zonas obreras del este de Iowa, a lo largo del río Misisipi, que apoyaron a Obama antes de pasarse a Trump.

Video Inmigrantes están abusando del sistema de asilo: Rubén Gallego
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