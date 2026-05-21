Nuevo México Esto es lo que se sabe sobre la sustancia desconocida que quitó la vida a 3 personas en Nuevo México Hay pocos avances sobre la muerte de tres personas y la intoxicación de 12 socorristas de un pueblo rural de Nuevo México, quienes estuvieron expuestos a una sustancia desconocida el miércoles 20 de mayo

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La investigación continúa en un pueblo rural de Nuevo México después de que una sustancia desconocida, hallada en una residencia, dejara tres personas muertas y a más de una docena de socorristas enfermos.

Actualmente se están realizando pruebas para determinar de qué sustancia se trata, según una publicación realizada el jueves 21 de mayo por el alcalde de Mountainair, Peter Nieto.

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"Sé que muchos de ustedes están esperando una actualización. En este momento, los resultados de las pruebas aún no han sido entregados. Las fuerzas del orden están preparadas para notificar al público tan pronto como tengamos información confirmada. Las pruebas pueden llevar tiempo, pero esperamos tener más detalles pronto. Tan pronto como haya información disponible, se compartirá con el público", escribió Nieto en la publicación.

La Policía Estatal de Nuevo México informó que las fuerzas del orden respondieron a una vivienda a las 11:00 a. m. del 20 de mayo en Mountainair —un pueblo de menos de 1,000 habitantes, situado a una hora de Albuquerque— para asistir en lo que inicialmente se creyó que era una presunta sobredosis relacionada con una sustancia no identificada, según una publicación de la NMSP en Facebook del 20 de mayo.

La investigación continúa en un pueblo rural de Nuevo México, después de que una sustancia desconocida en una residencia dejara tres personas muertas y a más de una docena de socorristas enfermos. Imagen Courtesy of Albuquerque Fire Res

Se encontró a cuatro personas dentro de la vivienda inconscientes, y tres de ellas fallecieron.

Durante la intervención, 18 socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a experimentar síntomas, tales como náuseas y mareos. El ocupante de la vivienda y los 18 socorristas fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde actualmente se encuentran en cuarentena, bajo evaluación y observación médica.

Dos de los socorristas fueron reportados en estado grave, según la publicación.

"Los equipos de materiales peligrosos (HazMat) del Departamento de Bomberos y Rescate de Albuquerque están prestando asistencia en el lugar de los hechos en un esfuerzo por identificar la sustancia involucrada. En este momento, los investigadores creen que la sustancia podría transmitirse por contacto, pero no consideran que se propague por el aire", indicaba la publicación. "Actualmente no existe ninguna amenaza para el público. Se ha establecido un perímetro de seguridad y el área afectada permanece restringida a la residencia".

La investigación continúa en un pueblo rural de Nuevo México, después de que una sustancia desconocida en una residencia dejara tres personas muertas y a más de una docena de socorristas enfermos. Imagen Courtesy of Albuquerque Fire Res

El alcalde emite declaraciones en Facebook en medio de rumores

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El alcalde de Mountainair, Peter Nieto, emitió varias declaraciones en Facebook el miércoles, a medida que se desarrollaba la situación relacionada con los materiales peligrosos. Su última actualización, publicada a última hora de la noche del miércoles, señalaba que todavía existían "muchas incógnitas". "Inicialmente, no tenía previsto hablar en público hoy, pero sentí que era importante proporcionar a nuestra comunidad la información de la que disponemos actualmente", decía la publicación. "Seguimos comprometidos a ser lo más transparentes posible y, tan pronto como recibamos información confirmada, continuaremos compartiéndola con el público para que nuestra comunidad se mantenga informada".

El Ayuntamiento permanecerá cerrado el jueves 21 de mayo, añadió Neito, "no debido a ninguna amenaza inmediata, sino porque nuestros empleados —junto con sus compañeros de trabajo y nuestros técnicos de emergencias médicas (EMT), quienes laboran codo con codo a diario— vivieron una mañana sumamente difícil y emotiva, y continúan cargando con ese peso esta noche".