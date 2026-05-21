muertos Identifican a 18 de 24 cuerpos hallados de una habitación secreta en una funeraria en Colorado El hallazgo de una sala con restos humanos al interior de la funeraria Davis generó polémica en la sociedad. Los hechos ocurrieron en agosto de 2025 y a nueve meses del siniestro descubrimiento 18 cuerpos han sido identificados

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Dieciocho de los 24 cuerpos hallados en el interior de la funeraria privada del exforense del condado de Pueblo, Brian Cotter, en agosto de 2025, han sido ya identificados positivamente por la Oficina del Forense del condado de Fremont, en el marco de la investigación en curso sobre la Funeraria Davis, según informó la Oficina de Investigación de Colorado (CBI).

Los funcionarios de la CBI anunciaron este nuevo total el 20 de mayo, duplicando el número de identificaciones reveladas en la última actualización pública, realizada el 13 de enero.

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Los restos identificados corresponden a individuos que fallecieron entre los años 2010 y 2012, según consta en un comunicado de prensa de la CBI.

"Las nueve identificaciones más recientes se lograron mediante el uso de la Genealogía Genética Forense (FGG), un proceso que consiste en solicitar a un laboratorio privado que utilice bases de datos públicas de ADN —como GEDmatch— para localizar parientes lejanos y elaborar árboles genealógicos", explicaron los funcionarios de la CBI en dicho comunicado.

Aún quedan seis cuerpos por identificar.

"La continuidad en el uso de la FGG resulta necesaria debido a la falta de registros de la Funeraria Davis, la ausencia de pistas de investigación, el mal estado de conservación de los restos o la degradación del ADN", señalaron los funcionarios de la CBI.

El exforense del condado de Pueblo, Brian Cotter, sale del Edificio Judicial Dennis Maes de Pueblo el martes 3 de marzo de 2026. Imagen Zachary Allen/The Pueblo Chiefta

Hasta el 20 de mayo, no se habían presentado cargos penales contra Cotter ni contra su hermano y copropietario de la Funeraria Davis, Chris Cotter. La investigación penal prosigue su curso.

La investigación estatal sobre la funeraria de Pueblo dio comienzo el 20 de agosto de 2025, después de que una inspección rutinaria del Departamento de Agencias Reguladoras (DORA) revelara la presencia de varios cuerpos —en distintas fases de descomposición— almacenados de manera inapropiada en una habitación oculta dentro de la Funeraria Davis.

Asimismo, la CBI se encuentra investigando diversas cajas que contienen huesos, restos cremados y lo que se presume son tejidos humanos pertenecientes a un número indeterminado de individuos.

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"Los investigadores mantienen su enfoque en las familias de las víctimas, plenamente conscientes de lo difícil que resulta para ellas toda esta situación", afirmaron los funcionarios de la CBI en el comunicado.

"La CBI ha trabajado en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal del 10.º Distrito Judicial en cada una de las etapas de esta compleja investigación", reza el comunicado. "La información relativa al caso será presentada ante la Oficina del Fiscal de Distrito para su revisión y la consiguiente presentación de cargos una vez que la investigación haya concluido". Cómo comenzó la investigación penal sobre la Funeraria Davis.

La investigación penal del estado se inició después de que inspectores del DORA (Departamento de Agencias Reguladoras) encontraran varios cuerpos en diversas etapas de descomposición en una habitación oculta de la Funeraria Davis.

Cotter, quien ejerció como forense del condado durante tres mandatos, supuestamente comunicó a los inspectores que algunos de los cuerpos habían permanecido en dicha habitación oculta hasta 15 años, y que es posible que se hubiera entregado cenizas falsas a las familias de los difuntos.

Tras la inspección del DORA, se notificó a la Funeraria Davis una suspensión sumaria de sus actividades.

La orden de suspensión establecía que la funeraria "incumplió con la obligación de embalsamar, refrigerar, cremar, sepultar o inhumar restos humanos en un plazo de veinticuatro horas tras asumir la custodia de los mismos", y que, además, "asumió la custodia de una cantidad de restos humanos superior a la capacidad de refrigeración del establecimiento funerario, manteniendo dicha custodia por un periodo superior a las veinticuatro horas".

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Posteriormente, la CBI (Oficina de Investigaciones de Colorado) puso en marcha una investigación penal contra Brian y Chris Cotter.

Brian Cotter presentó su renuncia ocho días después. Más tarde, la Junta de Comisionados del Condado de Pueblo designó a Gregory Grahek como forense interino.

Asimismo, se notificó a la Funeraria Davis una orden de desalojo de la propiedad situada en el número 128 de Broadway Ave., citándose como motivo la "realización de actividades delictivas en la propiedad y el almacenamiento de cuerpos por encima del límite permitido, tal como se desprende de la investigación de la CBI".

Desde el cierre de la funeraria, varias personas que contaban con contratos de servicios funerarios prepagados han demandado a Cotter ante los tribunales civiles.