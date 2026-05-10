Noticias Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta Científicos y organismos meteorológicos internacionales advirtieron que un posible fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los más intensos registrados

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Los modelos estacionales predicen un fenómeno climático de El Niño que podría ser el más intenso registrado hasta la fecha, trayendo consigo un clima más extremo.

“Creo que vamos a presenciar fenómenos meteorológicos que nunca antes habíamos visto en la historia moderna”, declaró el viernes Jeff Berardelli, meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA-TV, en Tampa, Florida.

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Según la O rganización Meteorológica Mundial (OMM), se prevé que a partir de mediados de este año se desarrolle un fenómeno de El Niño , que afectará a los patrones globales de temperatura y precipitaciones. Si bien los modelos indican que podría ser un fenómeno intenso, la OMM advirtió que, durante la primavera, los modelos también tienen más dificultades para realizar pronósticos precisos.

Qué es El Niño



El Niño es un calentamiento cíclico y natural de ciertas zonas del Pacífico ecuatorial que altera los patrones climáticos mundiales. Su contraparte, La Niña, se caracteriza por aguas más frías de lo normal.

Berardelli explicó que el fenómeno de El Niño redistribuye el calor en la Tierra. Actualmente, el calor subsuperficial del Pacífico se desplaza hacia el este a través del océano y asciende a la superficie desde las profundidades, lo que constituye la fase inicial de El Niño.

La actualización climática estacional mundial de la OMM mostró que las temperaturas de la superficie del mar están aumentando rápidamente. Existe una alta probabilidad de que se inicie El Niño, seguido de una mayor intensificación en los meses siguientes, según Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la OMM.

Según la OMM, el fenómeno de El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses.

¿Por qué está causando alarma?

Parece que los modelos predictivos están en lo cierto, afirmó Daniel Swain, científico climático del Instituto de Recursos Hídricos de California. Esto se debe a que el volumen y la intensidad de las anomalías de agua caliente subterránea —o pulsos de agua inusualmente cálida, que son una parte fundamental de la física de El Niño— son tan grandes como los que hemos visto en los registros históricos, añadió.

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Los fenómenos más intensos se denominan "super El Niño".

“Uno de los pilares fundamentales para que se materialice por completo ya se está dando”, declaró Swain el viernes. “Aún no sabemos con exactitud qué va a pasar. No hay garantía de que sea un El Niño excepcional. Pero existe el potencial para que ocurra algo realmente extraordinario”.

Si el Pacífico libera mucho calor, intensifica el sistema climático y provoca estragos en el clima, explicó Berardelli. Con más calor, habrá olas de calor más fuertes, lo que agravará la sequía en algunas zonas, pero también mayor humedad en el aire, lo que dará lugar a inundaciones más intensas, añadió.

El Niño también atenúa la temporada de huracanes en el Atlántico debido al intenso calor del Pacífico, que compite con el del Atlántico, añadió Berardelli. Lugares como el Caribe experimentarán un verano especialmente seco y probablemente tendrán menos sistemas tropicales, afirmó.

Dónde podríamos ver los impactos

El Niño tiene impactos globales. En todo Estados Unidos, parece que este verano será más caluroso de lo normal, con olas de calor significativas, dijo Berardelli. Si bien es difícil precisar los detalles con tanta antelación, Berardelli también espera ver tormentas eléctricas diarias más frecuentes en el suroeste de Estados Unidos.

La degradación forestal, provocada por incendios forestales, la tala y la sequía, afecta a cerca del 40% de la Amazonía . Esta situación podría agravarse en 2026 con un fuerte fenómeno de El Niño.

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El exceso de calor que El Niño trae a la superficie, sumado al calentamiento global provocado por el cambio climático, dará lugar a temperaturas globales sin precedentes, afirmó Swain. Prevé que se alcancen temperaturas globales récord a finales de este año, el próximo o ambos.

“Todo indica, hasta el momento, que el próximo año va a ser un año bastante agitado desde la perspectiva del clima global”, dijo Swain.