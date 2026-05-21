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Clima en Estados Unidos hoy jueves 21 de mayo: tormentas severas en Texas y calor récord en el noreste

Ciudades como Washington D.C., Filadelfia y Nueva York podrían alcanzar o superar los 90 grados Fahrenheit antes de la llegada de un frente frío

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Por:N+ Univision
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Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: Condiciones secas mayormente nubladas; el termómetro alcanzará 59 °F

Una combinación de tormentas severas, lluvias intensas y temperaturas inusualmente altas marcará el clima en Estados Unidos este jueves 21 de mayo, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Texas será una de las regiones con mayor riesgo de condiciones peligrosas, mientras que el noreste del país enfrentará calor adelantado para la temporada.

El NWS advirtió sobre tormentas fuertes desde la madrugada en el centro y sur de Texas, especialmente entre San Antonio, Austin, Del Rio y el corredor de la Interestatal 35. Se esperan acumulados de lluvia de entre 1 y 5 pulgadas en algunas zonas, con posibilidad de inundaciones repentinas. Además, las tormentas podrían generar granizo de hasta 2 pulgadas de diámetro y ráfagas superiores a las 75 millas por hora. Las condiciones más severas se desarrollarían entre las 2:00 y las 10:00 de la mañana.

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En las Grandes Llanuras y parte del Medio Oeste continuará el ambiente inestable que ha provocado tornados y granizadas durante la semana. Kansas, Nebraska, Iowa y Oklahoma permanecen bajo vigilancia por posibles superceldas capaces de producir vientos destructivos y tornados aislados durante la tarde y noche.

Mientras tanto, el este de Estados Unidos experimentará temperaturas muy por encima del promedio. Ciudades como Washington D.C., Filadelfia y Nueva York podrían alcanzar o superar los 90 grados Fahrenheit antes de la llegada de un frente frío. Algunos sectores podrían romper récords diarios de calor para un mes de mayo.

En el oeste del país, un sistema proveniente del Pacífico dejará lluvias sobre Washington, Oregón y zonas montañosas de Idaho y Montana. En elevaciones altas de las Rocallosas del norte se prevé caída ligera de nieve.

El NWS recomienda mantenerse atento a las alertas meteorológicas locales, evitar conducir por caminos inundados y limitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas o episodios de calor extremo.

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