Cadena Perpetua

Madre de Brooklyn es condenada por ahogar a sus tres hijos en Coney Island

Las víctimas de Erin Merdy fueron sus propios hijos, quienes fueron identificados como Zachary Merdy, de siete años; Liliana Stephens Merdy, de cuatro; y Oliver Bondarev, un bebé de apenas tres meses

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La trágica historia de Zachary, Liliana y Oliver, quienes murieron a manos de su madre durante la fría medianoche del 12 de septiembre de 2022, por fin ha llegado a su fin. La mujer de 34 años recibió una sentencia que la podría mantener en prisión hasta el final de sus días.

Se trata de Erin Merdy, originaria de Brooklyn, Nueva York, quien fue condenada a una pena de entre 20 años y cadena perpetua por el asesinato de sus tres hijos, en un caso que conmocionó a la ciudad de Nueva York por la brutalidad de los hechos ocurridos en Coney Island.

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El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, informó que Erin Merdy recibió la sentencia este miércoles por haber ahogado a sus hijos en el océano frente al paseo marítimo de la zona donde vivía. La condena fue dictada por el juez Danny Chun, pese a la objeción de la fiscalía, que buscaba la máxima pena posible.

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La acusada se había declarado culpable el pasado 4 de marzo de 2026 de tres cargos de asesinato en primer grado. Las víctimas fueron identificadas como Zachary Merdy, de siete años; Liliana Stephens Merdy, de cuatro; y Oliver Bondarev, un bebé de apenas tres meses.

Según la investigación presentada por la Fiscalía, durante la madrugada del 12 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 12:37 a.m., Merdy llevó a los menores hasta la playa cercana a la calle West 35, en Coney Island, donde posteriormente los ahogó en el océano Atlántico.

Las autoridades señalaron que, alrededor de la 1:25 de la madrugada, la mujer abandonó sola la playa y caminó más de tres kilómetros hasta Brighton Beach, donde residía el padre de su hijo menor. Durante el trayecto, llamó a varios familiares en evidente estado de alteración emocional, aunque evitó responder sobre el paradero de los niños. Ante la preocupación, sus familiares y el padre del bebé iniciaron una búsqueda y contactaron al servicio de emergencias 911.

La policía desplegó un operativo en la zona costera y, cerca de las 4:30 de la madrugada, encontró a los tres menores inconscientes y mojados sobre la orilla próxima a West 35 Street. Los niños fueron trasladados al Hospital de Coney Island, donde posteriormente fueron declarados muertos.

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De acuerdo con los investigadores, cuando los familiares localizaron a Merdy en Brighton Beach, la mujer estaba descalza, empapada y repetía constantemente que sus hijos habían desaparecido y que “lo sentía”.

En un comunicado oficial, el fiscal González afirmó que “ninguna sentencia puede compensar la pérdida” de los tres menores y aseguró que el caso representa “una de las tragedias más desgarradoras e inimaginables” enfrentadas por la Fiscalía de Brooklyn.

El proceso judicial estuvo a cargo del fiscal adjunto Ernest Chin, bajo la supervisión de Leila Rosini.

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