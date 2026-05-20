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Muere Barney Frank, congresista liberal y pionero de los derechos de los homosexuales

Frank, quien se autodenominaba "judío gay zurdo", era conocido por su ingenio mordaz, su estilo combativo y su dedicación a las comunidades marginadas.

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Por:N+ Univision
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Barney Frank, e l veterano congresista demócrata y destacado liberal que dio mayor visibilidad a los derechos de los homosexuales e impulsó las reformas más importantes del sistema financiero en una generación, ha fallecido. Tenía 86 años.

Frank falleció a última hora del martes, según Jim Segel, su antiguo jefe de campaña y amigo íntimo.

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Tras representar a amplias zonas de los suburbios de Boston en el Congreso durante 32 años, Frank y su esposo se mudaron a Ogunquit, Maine . Allí ingresó en cuidados paliativos en abril debido a una insuficiencia cardíaca congestiva y le sobreviven su esposo, Jim Ready, y sus hermanas, la veterana estratega demócrata Ann Lewis y Doris Breay, además de su hermano David Frank.

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Frank, quien se autodenominaba "judío gay zurdo", era conocido por su ingenio mordaz, su estilo combativo y su dedicación a las comunidades marginadas. Representaba al ala izquierda del partido, manteniendo estrechos lazos con líderes demócratas que a veces exasperaban a los progresistas.

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Es conocido principalmente por ser un pionero de los derechos LGBT. Tras décadas de lidiar con su sexualidad, en 1987 hizo pública su homosexualidad, convirtiéndose en el primer miembro del Congreso en hacerlo voluntariamente. Con su matrimonio con Ready en 2012, se convirtió en el primer legislador en ejercicio en el Capitolio en casarse con una persona del mismo sexo.

Pero en una entrevista en abril, cuando ingresaba en cuidados paliativos, Frank expresó su deseo de ser recordado por defender una política que abrazara los ideales progresistas sin imponérselos prematuramente a los votantes. Temía que este enfoque estuviera siendo rechazado mientras los demócratas se preparan para unas primarias que podrían ser muy reñidas, con la esperanza de recuperar la Casa Blanca en 2028 y dejar atrás la era Trump.

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“Espero haber dejado claro que la mejor manera de lograr las mejoras que nuestra sociedad necesita, sobre todo para reducir las desigualdades económicas y sociales, es mediante métodos políticos convencionales”, dijo Frank. “El principal obstáculo para derrotar al populismo y avanzar en la dirección correcta es que los demócratas tradicionales deben dejar claro que nos oponemos a esa parte de la agenda de nuestros amigos de la izquierda que es políticamente inaceptable. Tienen razón en muchas cosas, pero hay que tener criterio”.

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“No se deben tomar las partes más impopulares de un programa político y convertirlas en pruebas de fuego”, añadió. “Y eso es precisamente lo que han estado haciendo mis amigos de la izquierda”.

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