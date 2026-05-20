Remesas El gobierno pone la mira en las remesas: los bancos revisarán más de cerca el estatus migratorio La nueva orden ejecutiva obliga a los bancos a reforzar la revisión del estatus migratorio y operaciones financieras, lo que genera preocupación sobre posibles trabas en el envío de dinero a familias en el extranjero

Video Orden ejecutiva de Trump obliga a bancos a investigar envíos de dinero y revisar estatus migratorio de clientes

Tener una cuenta bancaria le ha permitido a inmigrantes en Estados Unidos organizar sus finanzas y construir estabilidad económica, especialmente para el envío de remesas a sus países de origen. Sin embargo, una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump ha encendido alertas entre la comunidad migrante por un posible endurecimiento en el sistema financiero.

“Me beneficia en mucho para hacer mis cuentas y manejar todo”, explicó Jaylin Macías, quien destacó la importancia de poder administrar su dinero a través de una cuenta bancaria.

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La orden instruye al Departamento del Tesoro a reforzar la supervisión bancaria y financiera en Estados Unidos. Esto implica que los bancos revisarán más de cerca el estatus migratorio de sus clientes, con especial atención al uso de números ITIN, además de un mayor escrutinio sobre depósitos o retiros frecuentes en montos pequeños.

Esta orden ejecutiva obliga también a las instituciones bancarias a investigar las transferencias de dinero de bajos montos. Aunque el decreto evita mencionar explícitamente la palabra “remesas”, el texto detalla una vigilancia sobre los capitales enviados por residentes e inmigrantes hacia el exterior.

De acuerdo con la información de la medida, las instituciones financieras podrían solicitar más documentos para verificar identidad y estatus migratorio, lo que algunos consideran que podría afectar directamente el envío de remesas.

“Se nos hace que está mal, que no está bien… más difícil para cambiar cheques, poner dinero”, señaló Olivia Rodríguez.

En la misma línea, Elvia Domínguez expresó preocupación sobre el uso del sistema bancario: “Pus ya no tiene caso guardar en el banco”.

El abogado Ray Ybarra advirtió que los cambios podrían impactar decisiones financieras más grandes.

“Creo que sí va a tener un impacto si alguien que no es ciudadano americano quiere un préstamo, comprar una casa… eso van a pensar más, antes no era tan importante”, explicó.

La Casa Blanca sostiene que los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si un cliente es deportado y deja de pagar préstamos o créditos.

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Sin embargo, Ybarra considera que el objetivo detrás de estos anuncios va más allá del sistema financiero.

. “Estoy viendo que estos anuncios son nada más para decir que los inmigrantes están dañando la economía… es falso”, afirmó.

La postura oficial también señala que la medida busca evitar fraude financiero y tráfico humano.

Por su parte, Macías cuestionó los posibles beneficios del sistema: “Porque igual se beneficiarían mucho de los inmigrantes… y ellos tuviera ahí su porcentaje”.

Mientras tanto, Domínguez resumió la desconfianza hacia el sistema bancario con una idea clara: “De todas maneras lo que meten en el banco, el gana”.

Las agencias federales tienen hasta 180 días para presentar las guías que definirán la aplicación de estos cambios en el sistema financiero de Estados Unidos.