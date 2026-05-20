Noticias Exsubdirectora de una escuela de Virginia irá a juicio después de que un estudiante de seis años le disparara a su maestra Según los fiscales, Parker enfrenta ocho cargos de negligencia infantil grave, uno por cada una de las ocho balas del arma que fue llevada al aula de la maestra de la escuela primaria Richneck, Abby Zwerner, en enero de 2023



Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | lunes 20 de abril de 2026

Una ex subdirectora de una escuela primaria en Virginia comparecerá ante el tribunal para ser juzgada, acusada de ignorar las advertencias de que un estudiante de 6 años llevó un arma cargada a la escuela que luego se usó para dispararle a su maestra de primer grado.

El juicio penal de Ebony Parker comenzará el lunes en Newport News.

PUBLICIDAD

Según los fiscales, Parker enfrenta ocho cargos de negligencia infantil grave, uno por cada una de las ocho balas del arma que fue llevada al aula de la maestra de la escuela primaria Richneck,Abby Zwerner, en enero de 2023. Cada cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión en caso de condena.

Según los documentos judiciales, los cargos alegan que Parker "cometió un acto u omisión deliberada en el cuidado de dichos estudiantes, de una manera tan grave, imprudente y culpable que demuestra una temeraria indiferencia por la vida humana".

Video Niña de 5 años herida de bala en la cabeza tras tiroteo entre pandillas en El Bronx



Según los expertos, las acusaciones penales contra funcionarios escolares tras un tiroteo en una escuela son bastante raras. El incidente conmocionó a la comunidad de astilleros militares y al país en general, y muchos se preguntaron cómo un niño tan pequeño pudo tener acceso a un arma y dispararle a su maestro.

En noviembre pasado, un jurado otorgó 10 millones de dólares a Zwerner, dando la razón a sus alegaciones en una demanda en la que se afirmaba que Parker, un ex subdirector, ignoró las repetidas advertencias de que el niño tenía un arma.

Video Tiroteo masivo en el Día de las Madres en Nueva Jersey: Confirman al menos dos muertos y cuatro heridos

¿Cómo sucedió?

Zwerner recibió un disparo mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula. Pasó casi dos semanas en el hospital , necesitó seis cirugías y no tiene el uso completo de su mano izquierda. Una bala rozó su corazón y permanece alojada en su pecho.

Parker era el único demandado en la demanda. Un juez había desestimado previamente la demanda contra el superintendente del distrito y el director de la escuela.

PUBLICIDAD

La demanda alega que Parker tenía el deber de proteger a Zwerner y a los demás tras haber sido informada sobre el arma. Los abogados de Zwerner afirman que Parker no actuó en las horas previas al tiroteo, a pesar de que varios miembros del personal escolar le habían informado de que el estudiante llevaba un arma en su mochila.

Zwerner declaró que se enteró del arma antes del recreo por una especialista en lectura que había sido alertada por los alumnos. El tiroteo ocurrió unas horas después. A pesar de sus heridas, Zwerner logró sacar rápidamente a sus alumnos del aula. Finalmente, se desmayó en la oficina de la escuela.

Según los registros judiciales, Zwerner tiene previsto testificar en el caso penal.