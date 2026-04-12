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Clima mundial en alerta por aumento de temperaturas: NOAA vigila posible “Súper Niño” en 2026

El aumento sostenido de las temperaturas en el océano Pacífico ha puesto en alerta al sistema climático global, ante la posibilidad de que se desarrolle un fenómeno meteorológico de gran intensidad los próximos meses

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Por:N+ Univision
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El aumento sostenido de las temperaturas en el océano Pacífico ha puesto en alerta al sistema climático global, ante la posibilidad de que se desarrolle un evento de El Niño de gran intensidad en 2026.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ( NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió que, aunque abril se mantiene bajo condiciones neutrales, existe un 61% de probabilidad de transición hacia este fenómeno a partir de mayo.

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Posible cambio climático por aumentos de temperatura

Los registros más recientes reflejan variaciones térmicas en distintas regiones del Pacífico. En la zona clave de monitoreo del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur ( ENSO, por sus siglas en inglés), se observa una ligera anomalía negativa de -0.36 °F.

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Sin embargo, otras áreas presentan incrementos de +0.54 °F y hasta +1.08 °F, lo que evidencia un comportamiento desigual pero consistente con un proceso de calentamiento.

Océano y atmósfera muestran señales

Durante los últimos cinco meses, las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial han aumentado de forma continua, superando los promedios históricos. Este comportamiento se acompaña de anomalías en los vientos del oeste, tanto en niveles bajos del Pacífico occidental como en niveles altos hacia el este, factores clave en la evolución del fenómeno.

De intensificarse, el evento podría convertirse en un “Súper Niño”, con anomalías superiores a +3.6 °F en regiones estratégicas. Aunque se trata de desviaciones respecto al promedio y no de una temperatura absoluta, este umbral corresponde a episodios extremadamente fuertes, con impacto directo en patrones climáticos globales.

En la atmósfera, la actividad convectiva se mantiene cercana a lo normal en la Línea Internacional de Cambio de Fecha, mientras que en el oeste de Indonesia se ha observado una supresión, manteniendo al sistema en fase neutral.

Pronóstico para los próximos meses

Modelos climáticos prevén que la neutralidad persista hasta el trimestre abril-junio, con una posterior transición hacia El Niño. La probabilidad de un evento muy fuerte se sitúa actualmente en 25%.

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Las proyecciones indican un 80% de condiciones neutrales hasta mediados de año. Posteriormente, El Niño podría establecerse entre mayo y julio y mantenerse activo hasta finales de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales y monitoreos semanales del Centro de Predicciones Climáticas ( CPC, por sus siglas en inglés).

JICM

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