Noticias Memorial Day 2026: lluvias y tormentas eléctricas hoy lunes 25 de mayo La baja presión y la abundante humedad a lo largo de un frente de movimiento lento provocarán un clima húmedo y activo, con múltiples rondas de chubascos y lluvias

Video Millones viajarán por Memorial Day pese a altos precios y riesgo de tormentas

Mientras se celebran los actos conmemorativos del Memorial Day este 25 de mayo, los participantes en algunas zonas de la mitad oriental de Estados Unidos podrían tener que esquivar chubascos y tormentas eléctricas, mientras que el oeste permanece mayormente seco y caluroso.

Gran parte del centro y sureste de Estados Unidos se enfrenta al riesgo de chubascos y tormentas eléctricas el Día de los Caídos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en un pronóstico del 24 de mayo.

PUBLICIDAD

La baja presión y la abundante humedad a lo largo de un frente de movimiento lento provocarán un clima húmedo y activo, con múltiples rondas de chubascos y tormentas eléctricas pronosticadas para el 25 de mayo desde el Bajo Valle del Misisipi, el centro-sur y el sureste, hasta el Valle del Ohio, el Atlántico Medio y el noreste. Esto incluye a más de 10 millones de personas que podrían enfrentar un riesgo de tormentas severas de nivel dos sobre cinco, incluyendo partes de Nuevo México, Texas, Florida, Georgia, Nebraska, Dakota del Sur y Minnesota.

Clima hoy lunes 25 de mayo en Memorial Day

Se pronostica que las lluvias más intensas y posibles inundaciones repentinas se extenderán desde el sureste de Luisiana hasta Tennessee y las Carolinas.

Mientras tanto, se espera que una zona de alta presión mantenga gran parte del oeste de Estados Unidos mayormente seco y con temperaturas más altas de lo normal, según el servicio meteorológico. Se pronostican las temperaturas más elevadas en los valles desérticos de California, Nevada y Arizona, donde podrían alcanzar los 38 °C a principios de semana.

Sin embargo, en el noroeste del Pacífico podrían producirse algunas precipitaciones a medida que avance el fin de semana del Día de los Caídos. Son posibles chubascos, e incluso podría nevar en las zonas más elevadas de la cordillera de las Cascadas.

Video Memorial Day 2026 | Honremos a nuestros militares caídos en combate y a su valor por el país

Las sequías empeoran

El Monitor de Sequía de EE. UU., publicado el 21 de mayo, muestra que la superficie del país afectada por una sequía severa o grave se ha duplicado en los últimos tres meses, pasando del 22 % al 44 %, según Alan Gerard, meteorólogo federal jubilado que publica el blog Balanced Weather en Substack. Como resultado, el Índice de Severidad y Cobertura de la Sequía ha alcanzado los 206 puntos, su nivel más alto desde 2012, superando la sequía de verano a otoño de 2023, escribió Gerard.

PUBLICIDAD

Inundaciones repentinas en el sur

Las tormentas eléctricas pronosticadas podrían tener un efecto contradictorio en algunas zonas del sur del país.

Tras meses de sequía, el sur necesita urgentemente lluvia, pero los rayos o las lluvias torrenciales podrían generar problemas adicionales, provocando incendios o inundaciones repentinas. El 24 de mayo se registraron inundaciones repentinas en el sureste de Texas, en la región meteorológica de Houston y Galveston.

El 24 de mayo, casi 17 millones de personas, desde Texas hasta Virginia Occidental, estaban bajo alerta por inundaciones.

En una publicación de X del 24 de mayo, la oficina del servicio meteorológico en Nueva Orleans informó que Gulfport, Mississippi, había recibido 7,19 pulgadas de lluvia en tres días , mientras que Houma, Louisiana, había visto 4,09 pulgadas, y Nueva Orleans reportó un poco más de 3 pulgadas.

Gerard también escribió en Substack que parece estar gestándose un patrón en la atmósfera superior llamado bloqueo omega, con un área de alta presión sobre partes del centro de Estados Unidos y un área activa al sur que utilizará aire muy húmedo para producir rondas de tormentas eléctricas con "aguaceros torrenciales".

Video Estas son algunas curiosidades para el Memorial Day 2026

Aguas frías en Maine

En Maine, la oficina del servicio meteorológico en Gray advirtió sobre aguas peligrosas y inusualmente frías que podrían engañar a los nadadores y hacerles no darse cuenta de lo gélidas que están.

Las temperaturas del agua rondan los 13 grados Celsius en los lagos Sebago y Winnipesaukee, y también en otros lagos y ríos de la región. El servicio meteorológico advirtió que si una persona cae de una embarcación cuando la temperatura del agua está por debajo de los 16 grados Celsius, puede sufrir hipotermia rápidamente.

PUBLICIDAD

"Quienes se encuentren en embarcaciones pequeñas, canoas o kayaks deben planificar en consecuencia... y extremar las precauciones", advirtió el servicio meteorológico.