vuelos Casi 1,000 vuelos retrasados y 140 cancelados, las afectaciones complican el regreso en el Memorial Day A las primera hora de hoy, unos 140 vuelos en Estados Unidos habían sido cancelados y más de 940 sufrieron retrasos, según FlightAware. La causa mayoritaria fue tener malas condiciones climáticas. Te contamos cuáles son tus derechos para poder reclamar si viste tu regreso afectado en el Memorial Day



Video Millones viajarán por Memorial Day pese a altos precios y riesgo de tormentas

Varios aeropuertos de Estados Unidos sufrieron importantes retrasos en los vuelos durante la jornada hoy y de ayer, según datos de FlightAware. La causa habría sido las malas condiciones meteorológicas, que dificultaron alrededor de 4.100 salidas y llegadas en las últimas 24 horas.

Solo hoy lunes, la plataforma de rastreo de vuelos ha registrado un total de 140 vuelos cancelados y 940 retrasos.

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Estas incidencias se dan en uno de los fines de semana con más operaciones del año, debido al Memorial Day. Según la asociación estadounidense del Automóvil unos 3.6 millones de personas han viajado en vuelos nacionales en este periodo festivo.

¿Cuáles han sido los aeropuertos más afectados?

Los aeropuertos con más afectaciones han sido: el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas.

En algunos casos afectó la presencia de lluvias, tormentas y viento fuerte; y en otros casos la situación se agravó debido al alto número de operaciones previstas.

¿Qué compensación tengo si una aerolínea cancela mi vuelo?

Las normas del Departamento de Transporte (DOT) exigen que las aerolíneas ofrezcan un reembolso si los vuelos se cancelan por cualquier motivo, independientemente del tipo de billete, y de si se decide o no volar.

Si se decide continuar con el viaje, tiene derecho a reservar otro vuelo con la misma aerolínea sin penalización alguna.

Si la aerolínea sí es responsable de la cancelación, la compensación varía. Debes tener en cuenta que:

Algunas aerolíneas (Alaska, American, Delta, JetBlue, United) pueden reubicarte en una aerolínea asociada sin costo alguno.

asociada sin costo alguno. Casi todas las principales aerolíneas ofrecen alojamiento gratuito en un hotel y transporte terrestre desde y hacia el hotel en caso de cancelaciones que impliquen pasar la noche.

en un hotel terrestre desde y hacia el hotel en caso de cancelaciones que impliquen pasar la noche. Todas las principales aerolíneas ofrecen una comida o un voucher para una comida si tienes que esperar más de 3 horas para el próximo vuelo.

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¿Tengo derecho a una indemnización si mi vuelo se retrasa?

La respuesta depende de las circunstancias y de la aerolínea.

Si la aerolínea no es responsable del retraso, no está obligada a una compensación. Por el contrario, si la compañía aérea sí es responsable: se abren dos escenarios dependiendo de el total del retraso. La mayoría ofrecen una indemnización cuando el retraso es superior a tres horas; de ser inferior es posible que no tenga ninguna compensación.

Generalmente, esa compensación consiste en vales para hoteles, comidas y/o transporte; y en algunos casos contempla un reembolso si decide no volar.