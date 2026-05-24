Bronx

Cocodrilo ataca a su cuidador en el Zoológico de Nueva York

Un empleado del Zoológico del Bronx terminó hospitalizado tras ser atacado por un cocodrilo durante una alimentación de rutina. El incidente reabre el debate sobre los riesgos silenciosos detrás del trabajo con fauna salvaje.

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Por:N+ Univision
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Video Imágenes impactantes: Así fue la peligrosa captura de un enorme cocodrilo en una playa de México

Un cuidador de animales del Zoológico del Bronx, en Nueva York, fue atacado por un cocodrilo, cuando se acercó al área de alimentación. Los hechos ocurrieron a las 2:45 de la tarde, hora local, de este domingo 24 de mayo, cuando el animal laseró el brazo izquierdo del trabajador.

Medios locales señalaron que la víctima es un hombre de 38 años quien fue atendido por equipos de emergencia y trasladado al Hospital St. Barnabas. Las autoridades informaron que se encuentra estable y que sus heridas no ponen en riesgo su vida.

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El Zoologico del Bronx declaró en un comunicado a medios locales que un pequeño cocodrilo había provocado una "herida leve" al trabajador.

Un pequeño tomistoma mordió el antebrazo izquierdo del cuidador. El cuidador fue atendido en un hospital local y dado de alta por una herida leve que no requirió puntos de sutura.
Zoologico del Bronx a News 12


Los reportes señalan que el cuidador estaba limpiando el recinto y, después de resbalarse, un pequeño tomistoma mordió su antebrazo izquierdo.

Aunque el ataque ocurrió fuera de la vista del público, la noticia recorrió rápidamente redes sociales y medios estadounidenses.

El animal se conoce como un gavial malayo, un género de cocodrilos gaviales, que se caracterizan por sus hocicos largos y estrechos, que utilizan para pescar.

El incidente en el Bronx también revive otros episodios similares ocurridos en zoológicos del mundo. En años recientes, trabajadores han resultado heridos por reptiles, serpientes y grandes depredadores durante tareas de alimentación o manejo.

En Israel, por ejemplo, un cuidador sufrió heridas graves tras un ataque de cocodrilo en 2024.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar exactamente cómo ocurrió el accidente dentro de las instalaciones del zoológico.

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