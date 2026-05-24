Carolina del Sur Al menos 19 heridos en una estampida en un festival de motocicletas de Carolina del Sur Una estampida humana se registró durante un festival de motocicletas en Atlantic Beach, Carolina del Sur. Hay al menos 19 heridos.

Video Tiroteo en Carolina del Sur deja 12 heridos

El festival anual de motocicletas en Atlantic Beach, Carolina del Sur, terminó en tragedia luego de que una estampida cerca del escenario dejara 19 heridos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el Festival Cultural y de Ciclismo Black Pearl cerca de la 1 de la mañana, cuando una persona comenzó a correr entre la multitud generando pánico.

"En ningún momento se confirmaron peleas, armas ni amenazas directas a la seguridad pública. La situación parece haberse desencadenado cuando un individuo comenzó a correr, provocando una breve reacción en cadena entre la multitud que duró apenas unos segundos". Titus Leaks, administrador municipal interino de Atlantic Beach.



El Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Horry (HCFR) calificó lo sucedido como un "incidente con múltiples víctimas" en un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook.

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De acuerdo con el informe, a la 1:05 de la madrugada de este domigno 24 de mayo los equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Horry fueron enviados a la zona del escenario cerca de South Ocean Boulevard en Atlantic Beach debido a una presunta estampida.