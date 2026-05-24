Armas "Soy Dios": la historia de Nasire Best, el joven abatido tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca El atacante ya había sido detenido dos veces en 2025 por intentar acercarse al complejo presidencial; la primera vez, agentes federales lo detuvieron y lo trasladaron al Instituto Psiquiátrico de Washington para una evaluación mental

Video Momento en que Periodista Escucha Disparos desde la Casa Blanca

Nasire Best, el joven de 21 años abatido por agentes del Servicio Secreto tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca, ya había sido identificado previamente por las autoridades federales debido a una serie de incidentes ocurridos meses antes en los alrededores del complejo presidencial.

De acuerdo con información confirmada por fuentes policiales, Best había tenido al menos dos encuentros previos con el Servicio Secreto durante 2025, ambos relacionados con intentos de aproximarse a zonas restringidas de la Casa Blanca y con episodios de comportamiento errático.

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El primero ocurrió en junio de 2025, cuando bloqueó uno de los carriles de acceso al complejo presidencial. Durante ese episodio, según las investigaciones, aseguró ser "Dios", por lo que agentes federales lo detuvieron y posteriormente fue trasladado al Instituto Psiquiátrico de Washington para una evaluación mental.

Apenas un mes después, en julio de 2025, volvió a ser arrestado luego de intentar ingresar por una de las entradas vehiculares del recinto presidencial. Tras ese incidente, un juez emitió una orden que le prohibía acercarse nuevamente a la Casa Blanca.

Las autoridades también descubrieron durante esas investigaciones varias publicaciones en redes sociales en las que Best aseguraba ser "el verdadero Osama bin Laden" y expresaba mensajes violentos relacionados con Donald Trump.

Sin embargo, fuentes policiales señalaron que hasta antes del ataque de este sábado 23 de mayo de 2026 nunca había sido encontrado portando armas ni había protagonizado hechos violentos.

El FBI confirmó que el agresor llevaba una pistola de 9 mm

El ataque ocurrió poco antes de las 6 de la tarde del sábado, cuando Best se acercó a un punto de control de seguridad ubicado junto al complejo presidencial y comenzó a disparar contra agentes del Servicio Secreto.

De acuerdo con la versión preliminar difundida por el Servicio Secreto, los agentes respondieron inmediatamente al fuego e hirieron al atacante, quien posteriormente murió en un hospital del área de Washington.

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Las autoridades recuperaron una pistola de 9 milímetros que presuntamente fue utilizada durante el tiroteo. Además, un transeúnte resultó herido de gravedad durante el intercambio de disparos, aunque todavía no está claro si fue alcanzado por balas disparadas por el agresor o durante la respuesta de los agentes federales.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes de la dependencia participaron en la investigación junto con el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington.

Hasta ahora, el FBI no ha confirmado oficialmente un móvil político o terrorista detrás del ataque, ni tampoco ha informado sobre la existencia de una carta suicida o manifiesto. Sin embargo, las autoridades sí han reconocido que el atacante tenía antecedentes de comportamiento delirante y una fijación previa con la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la residencia presidencial al momento del ataque y no resultó herido. Más tarde agradeció públicamente al Servicio Secreto por su rápida respuesta.

Video Reportan disparos cerca de la Casa Blanca mientras Trump se encontraba en el lugar

Decenas de disparos y periodistas refugiados dentro de la Casa Blanca

El episodio provocó momentos de tensión dentro del complejo presidencial. Reporteros acreditados en la Casa Blanca relataron haber escuchado múltiples detonaciones poco después de las 6 de la tarde.

Periodistas, fotógrafos y productores que se encontraban en el Jardín Norte fueron evacuados rápidamente hacia la sala de prensa mientras agentes del Servicio Secreto gritaban "agáchense" y advertían sobre un tirador activo.

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Durante aproximadamente 40 minutos, el complejo permaneció parcialmente confinado mientras elementos armados recorrían la zona con rifles y aseguraban los accesos cercanos.

El incidente ocurrió además en un momento particularmente sensible para la seguridad presidencial en Estados Unidos, debido a otro ataque armado registrado semanas atrás en Washington.

El antecedente: el ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

El tiroteo de este sábado ocurrió menos de un mes después del ataque registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos políticos y mediáticos más importantes de Washington.

El 26 de abril de 2026, según documentos judiciales, el sospechoso identificado como Cole Tomas Allen atravesó un punto de control de seguridad portando una escopeta y se enfrentó a tiros con agentes del Servicio Secreto.

El ataque generó escenas de pánico entre periodistas, funcionarios y asistentes al evento, quienes tuvieron que resguardarse mientras se desarrollaba el intercambio de disparos.

Posteriormente, Allen fue acusado de intento de homicidio contra Donald Trump y otros delitos federales, aunque se declaró inocente ante la justicia estadounidense.

La sucesión de ambos episodios ha elevado la preocupación en torno a la seguridad de la Casa Blanca y la capacidad de respuesta frente a personas con antecedentes de comportamiento inestable o amenazas previas detectadas por las autoridades estadounidenses.