Noticias Autoridades consideran que la grieta en tanque químico de Garden Grove podría reducir el riesgo de explosión TJ McGovern, jefe interino del Departamento de Bomberos del Condado de Orange, informó en un video difundido en redes sociales que especialistas detectaron durante la noche del sábado la grieta que podría restar presión al tanque

Video Emergencia química obliga evacuaciones masivas en California

Una posible grieta detectada en el tanque químico que mantiene en alerta a miles de personas en Garden Grove, California, podría disminuir el riesgo de una explosión mayor, informaron autoridades del Condado de Orange.

La emergencia comenzó el jueves en las instalaciones de GKN Aerospace, donde un tanque con entre 6 mil y 7 mil galones de metacrilato de metilo (MMA), un químico altamente inflamable usado en la industria aeroespacial y de plásticos, comenzó a sobrecalentarse y liberar vapores.

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Desde entonces, autoridades ordenaron evacuaciones masivas para decenas de miles de residentes ante el riesgo de una ruptura o explosión.

TJ McGovern, jefe interino del Departamento de Bomberos del Condado de Orange, informó en un video difundido en redes sociales que especialistas detectaron durante la noche del sábado " una posible grieta en el tanque, que potencialmente podría estar liberando parte de la presión en el interior".

El funcionario calificó el hallazgo como "información positiva", aunque aclaró que los equipos continúan validando los datos para determinar si realmente la fisura está ayudando a estabilizar el contenedor.

Autoridades advierten que el peligro no ha terminado

Pese al hallazgo, autoridades estadounidenses mantienen la alerta debido a que el tanque aún podría fallar y provocar una fuga química importante o una explosión menor.

Craig Covey, jefe de división del Departamento de Bomberos del Condado de Orange y comandante del incidente, había advertido previamente que el tanque "podría agrietarse y derramar" sustancias tóxicas o "podría explotar", por lo que equipos especializados trabajan con apoyo estatal y federal para evitar un escenario catastrófico.

Las labores de emergencia se han concentrado en mantener la temperatura del tanque por debajo de los 85 grados Fahrenheit mediante chorros de agua operados a distancia, drones y monitoreo constante.

Además, brigadas instalaron barreras de contención para impedir que el químico alcance drenajes pluviales, canales o el océano en caso de derrame.

Video Investigan posible mal manejo de empresa tras crisis química en Orange County

Gobernador declara emergencia mientras monitorean calidad del aire

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el Condado de Orange y solicitó apoyo federal para atender la contingencia.

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Hasta ahora, autoridades ambientales aseguraron que los monitoreos de aire no han detectado niveles peligrosos de contaminación alrededor de la zona evacuada.

Sin embargo, expertos sanitarios advirtieron que la exposición prolongada al metacrilato de metilo puede causar irritación severa en ojos y vías respiratorias, así como problemas pulmonares.