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Eventos oficiales del Memorial Day 2026 en EEUU: agenda por estados, horarios y ceremonias el lunes 25 de mayo

El Departamento de Asuntos de Veteranos organizó una jornada nacional con ceremonias simultáneas en cementerios y espacios públicos, además de actividades previas y opciones virtuales, para honrar a los miembros del servicio caídos en todo el país

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Por:N+ Univision
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Video Memorial Day 2026 | Honremos a nuestros militares caídos en combate y a su valor por el país

El Día de los Caídos (Memorial Day) en Estados Unidos se conmemora este lunes 25 de mayo de 2026 con una agenda nacional que inicia desde primeras horas de la mañana y se extiende durante todo el día en cementerios nacionales y espacios públicos, donde el Departamento de Asuntos de Veteranos ( VA, por sus siglas en inglés) convocó a veteranos, familias, cuidadores, sobrevivientes y público en general a rendir homenaje a los miembros del servicio caídos mediante ceremonias oficiales organizadas por horarios en todo el país.

Ceremonia principal y actividades nacionales

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A nivel nacional, el acto central encabezado por el presidente Donald Trump se realizará el 25 de mayo de 12:00 a 13:00 horas (tiempo del este) en e l Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia. De forma paralela, desde el 22 al 30 de mayo se lleva a cabo el Proyecto Honor en 64 cementerios nacionales, del 17 al 25 de mayo se desarrolla “Vístete de Azul: Corre para Recordar”, del 1 al 25 de mayo de 2026 el desafío “Minutos Conmemorativos” y el 26 de mayo se realizarán clases virtuales del Veterans Yoga Project.

Programación matutina en distintos estados

En Alabama, hoy las ceremonias se realizan de 8 a 9 de la mañana en el Cementerio Nacional de Mobile, de 9 a 10 de la mañana en el Cementerio Nacional de Alabama y de 12 a 13 horas en el cementerio de Fort McClellan. En Alaska, este lunes de 12 a 13 horas se conmemora en el Cementerio Nacional de Fort Richardson. En Arizona, hay actos de 8 a 9 de la mañana en el Cementerio Nacional Conmemorativo de Arizona y de 11:00 a 12:00 horas en Prescott. En Arkansas, se programan ceremonias de 10 a 11 de la mañana en Fayetteville y de 14:00 a 15:00 horas en Fort Smith.

En California, este 25 de mayo de 2026 hay ceremonias de 8 a 9 de la mañana en Los Ángeles, de 9 a 10 de la mañana en Mare Island, de 10 a 11 de la mañana en Benicia Arsenal y Fort Rosecrans, de 11:00 a 12:00 horas en Golden Gate, Riverside y San Francisco, y de 13:00 a 14:00 horas en Redondo Beach. En Colorado hay una caminata a las 9:00 a. m. en Gold Camp Rd, ceremonias de 10 a 11 de la mañana en Pikes Peak y de 11:00 a 12:00 horas en Fort Logan y Fort Lyon.

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Actividades de media mañana y mediodía

En el Distrito de Columbia, este lunes se realiza un desfile de 9 a 10 de la mañana y actividades a las 11:00 horas en Ohio Dr SW. En Florida, hay ceremonias de 9 a 10 de la mañana en Barrancas y Cabo Cañaveral, de 10 a 11 de la mañana en el sur de Florida y San Agustín, y de 11:00 a 12:00 horas en Bay Pines y el Cementerio Nacional de Florida, además de eventos el 23 de mayo de 2026 en Jacksonville, Sarasota y Tallahassee. En Georgia, se realiza un acto de 9 a 10 de la mañana en Marietta, además de un evento el 12 de junio de 2026.

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En Hawái, hoy de 8:30 a 9:30 se conmemora en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico, mientras que Idaho no reporta eventos. En Illinois, se desarrollan actos de 10 a 11 de la mañana en Mound City, de 10:45 a 11:45 en Rock Island, de 11:00 a 14:00 horas en Camp Butler, de 11:30 a 12:30 en Abraham Lincoln, de 13:00 a 14:00 horas en Fort Sheridan y de 18:00 a 19:00 horas en Alton. En Indiana, se realizan ceremonias de 11:00 a 12:00 horas en Crown Hill y Marion, y de 13:00 a 14:00 horas en New Albany. En Iowa, hay actividades desde las 08:30 horas, una ceremonia a las 09:20 am y actos a las 11:00 horas, además de una conmemoración de 11:00 a 12:00 horas en Keokuk.

Eventos vespertinos y múltiples sedes

En Kansas, se realizan ceremonias de 9 a 10 de la mañana en Leavenworth, de 10 a 11 de la mañana en Fort Scott y de 11:00 a 12:00 horas en Fort Leavenworth. En Kentucky, los actos se concentran de 11:00 a 12:00 horas en Camp Nelson, Cave Hill, Lexington y Mill Springs, además de una ceremonia de 14:00 a 15:00 horas en Zachary Taylor.

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En Luisiana, hay ceremonias de 9 a 10 de la mañana en Alexandria y de 11:00 a 12:00 horas en el Cementerio Nacional de Luisiana. En Maine, de 12 a 13 horas se realiza el acto en Acadia. En Maryland, de 11:00 a 12:00 horas se conmemora en Loudon Park y el 30 de mayo de 2026 de 11:00 a 12:00 horas en Baltimore. En Minnesota, hoy de 10 a 11 de la mañana se conmemora en Fort Snelling.

Cobertura en el este y regiones adicionales

En Misisipí, se realizan ceremonias de 9 a 10 de la mañana en Biloxi, de 11:00 a 12:00 horas en Natchez y de 14:00 a 15:00 horas en Corinth. En Misuri, hay actos de 10 a 11 de la mañana en Jefferson Barracks y de 11:00 a 12:00 horas en Springfield. En Montana de 12 a 13 horas se conmemora en Yellowstone. En Nebraska se programan ceremonias de 11:30 a 12:30 en Omaha y de 14:00 a 15:00 horas en Fort McPherson, mientras que Nevada no tiene eventos.

En Nueva Jersey de 11:00 a 12:00 horas se realiza la conmemoración en Beverly. En Nuevo México hay ceremonias de 10 a 11 de la mañana en Fort Bayard y Santa Fe. En Nueva York se desarrollan actos de 10 a 11 de la mañana en Bath, de 11:00 a 15:00 horas en Woodlawn y de 13:00 a 14:00 horas en Calverton.

Últimos actos y cierre del día

En Carolina del Norte este lunes de 10 a 11 de la mañana se realiza la conmemoración en Salisbury. En Dakota del Norte de 15:00 a 16:00 horas se conmemora en Fargo; en Ohio de 11:00 a 12:00 horas se realiza la ceremonia en Dayton.

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En Oklahoma, hay actos de 10 a 11 de la mañana en Fort Gibson y Fort Sill. En Oregón las ceremonias se desarrollan de 11:00 a 12:00 horas en Eagle Point, Fort Stevens, Roseburg y Willamette. En Pensilvania habrá ceremonias en Filadelfia, Alleghenies y Washington Crossing.

En Puerto Rico de 9 a 10 de la mañana se conmemora en Morovis y en el Cementerio Nacional de Puerto Rico. En Carolina del Sur se realizan actos de 10 a 11 de la mañana en Florence y Fort Jackson, y de 12 a 13 horas en Beaufort. En Dakota del Sur de 11:00 a 12:00 horas se conmemora en Black Hills. En Tennessee se desarrollan ceremonias de 11:00 a 12:00 horas en Chattanooga, Knoxville, Mountain Home y Nashville, y de 14:00 a 15:00 horas en Memphis.

En Texas este día hay actos de 9 a 10 de la mañana en Fort Bliss, Fort Sam Houston y Houston, de 11:00 a 12:00 horas en Dallas/Fort Worth. En Utah de 11:00 a 13:00 horas se conmemora en el Cementerio Nacional del Sur de Utah, mientras que Vermont no tiene eventos programados.

En Virginia se desarrollan ceremonias desde las 9 a 10 de la mañana en Glendale, de 10 a 11 de la mañana en varios recintos, de 11:00 a 12:00 horas en múltiples cementerios, además de la 70.ª ceremonia anual en Richmond de 11:00 a 12:00 y un acto de 12 a 13 horas en Seven Pines. En Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming, las ceremonias se concentran principalmente de 10 a 11 de la mañana.

Opciones en línea para participar y consultar eventos

Video Estas son algunas curiosidades para el Memorial Day 2026


Para quienes no puedan asistir de forma presencial, también se habilitó la opción de dejar mensajes en el sitio web del Monumento a los Veteranos, donde se pueden consultar historias, condecoraciones y lugares de sepultura de más de 10 millones de veteranos, como parte de las acciones conmemorativas disponibles durante esta fecha.

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Si deseas consultar directamente la lista completa de eventos y horarios oficiales del Memorial Day 2026 se puede ingresar al portal del Departamento de Asuntos de Veteranos https://news.va.gov/.

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