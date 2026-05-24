Soldados Trump encabezará ceremonia del Día de los Caídos en Arlington Donald Trump participará en la ceremonia de ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington durante la conmemoración del Día de los Caídos en Estados Unidos.

Video Estas son algunas curiosidades para el Memorial Day 2026

El presidente Donald Trump tiene previsto participar el próximo 25 de mayo en la tradicional ceremonia de colocación de ofrendas florales en el Cementerio Nacional de Arlington, como parte de las actividades conmemorativas del Día de los Caídos (Memorial Day).

De acuerdo con el Grupo de Trabajo Conjunto para la Región de la Capital Nacional y el Distrito Militar del Ejército de Estados Unidos en Washington, la Ceremonia de Ofrenda Floral en Honor a las Fuerzas Armadas comenzará al mediodía en la Tumba del Soldado Desconocido.

PUBLICIDAD

En el acto también se prevé la asistencia del vicepresidente JD Vance; del secretario de Defensa, Pete Hegseth; y de la mayor general Antoinette Gant, comandante del grupo de trabajo.

Banderas estadounidenses reposan en un contenedor a la espera de ser colocadas en las tumbas de veteranos militares en el Cementerio Nacional de Fort Logan, al suroeste de Denver, el domingo 24 de mayo de 2026, para conmemorar el Día de los Caídos. (Foto AP/David Zalubowski) Imagen David Zalubowski/AP Photo/David Zalubowski

Posteriormente, se realizará la Conmemoración Nacional del Día de los Caídos en el Anfiteatro Memorial, donde se espera que tanto el presidente como el vicepresidente ofrezcan discursos. Ambos eventos serán transmitidos en vivo, según informaron las autoridades.

Como parte de las actividades previas a la conmemoración, el pasado 21 de mayo integrantes de la Vieja Guardia del Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo su tradicional ceremonia de colocación de banderas, durante la cual instalaron cerca de 250 mil banderas frente a las lápidas del cementerio nacional.

Esta tradición se realiza cada año desde 1948, cuando el 3er Regimiento de Infantería de Estados Unidos fue designado como la unidad ceremonial oficial del Ejército. En la actividad participan todos los soldados disponibles de la Vieja Guardia.