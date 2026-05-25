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Emergencia química en California: tanque con sustancias tóxicas ya no representa riesgo de explosión

Autoridades lograron controlar una fuga química tras varios días de incertidumbre, mientras miles de personas continúan fuera de sus hogares y crecen cuestionamientos sobre la respuesta ante la emergencia

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Por:N+ Univision
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Video Descartan riesgo de explosión y disminuye el riesgo en tanque químico en Orange, California

Un tanque de productos químicos en el sur de California, que mantenía en alerta a miles de residentes por riesgo de explosión, ha sido finalmente estabilizado. Así lo confirmó el jefe interino de bomberos del condado Orange, TJ McGovern, quien aseguró que “la amenaza ya no existe” en un mensaje difundido el lunes 25 de mayo.

El incidente generó una evacuación masiva en Garden Grove, ciudad ubicada al sur de Los Ángeles, donde cerca de 40.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares como medida preventiva.

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Fuga tóxica y fallas iniciales en contención

El problema se originó el pasado jueves 21 de mayo, cuando un tanque que almacenaba aproximadamente 7,000 galones de metacrilato de metilo -un químico tóxico e inflamable- comenzó a sobrecalentarse, liberando vapores peligrosos. Días antes, el 14 de mayo, ya se había detectado una grieta en el contenedor.

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Los primeros intentos por controlar la situación fallaron debido a una válvula dañada, lo que obligó a ampliar las zonas de evacuación ante el temor de una explosión.

Evacuados enfrentan falta de refugios

La crisis también evidenció problemas logísticos. Pamela y Grace Johnson, evacuadas del condado de Orange, relataron dificultades para encontrar alojamiento, ya que los refugios se saturaron rápidamente.

“Sentimos que no estaban preparados”, señaló Pamela, tras pasar horas buscando información y varios días sin poder descansar adecuadamente.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia y solicitó apoyo federal al presidente Donald Trump. Además, se presentó una demanda colectiva contra GKN Aerospace, responsable de la planta donde ocurrió el incidente; la empresa ofreció disculpas y afirmó estar colaborando con las autoridades.

Sin riesgo actual, pero continúan evacuaciones

Aunque los niveles de presión y temperatura han disminuido, las autoridades mantienen las órdenes de evacuación activas. Según la Agencia de Protección Ambiental ( EPA, por sus siglas en inglés), el metacrilato de metilo puede ser peligroso, pero no representa un riesgo si se respetan las medidas de seguridad.

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

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