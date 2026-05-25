Noticias Donald Trump asegura que las negociaciones con Irán se encuentran en fase decisiva; “el acuerdo será grande o no habrá” La Casa Blanca mantiene el diálogo activo con apoyo internacional, mientras se definen los términos de un posible memorando de entendimiento para frenar las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz al comercio internacional

Video Donald Trump enfría acuerdo con Irán y evita apresurar negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó el 25 de mayo sus declaraciones sobre Irán en medio de una fase crucial de negociaciones diplomáticas iniciadas el fin de semana. El proceso busca una tregua a la guerra iniciada en febrero de 2026 y contempla un posible memorando de entendimiento para frenar las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz al comercio internacional; las conversaciones incluyen mediación regional y el traslado de delegaciones a Qatar para continuar el diálogo.

Trump defiende posible acuerdo; arremete contra críticos

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En su mensaje más reciente, publicado el lunes en Truth Social, Trump desestimó las críticas al posible pacto con Irán y aseguró que aún no existe un acuerdo definitivo. “El acuerdo con Irán será grande y significativo, o no habrá acuerdo”, afirmó, subrayando que cualquier resultado será distinto a negociaciones previas.

El mandatario también lanzó duras críticas contra figuras políticas de ambos partidos, a quienes calificó como desinformadas. En su mensaje, insistió en que las negociaciones todavía están en desarrollo y pidió no anticipar conclusiones.

“Me río de todos los demócratas, republicanos moderados y tontos que no saben nada del posible acuerdo que estoy haciendo con Irán, cosas que ni siquiera se han negociado todavía”, afirmó.

Rechazo al acuerdo nuclear de 2015

En la misma publicación Trump reiteró su rechazo al acuerdo nuclear firmado en 2015 durante la administración de Barack Obama, conocido como el Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPOA). Según el presidente, ese pacto “fue un camino directo hacia un arma nuclear para Irán”.

“El acuerdo con Irán será grande y significativo, o no habrá acuerdo. Será exactamente lo contrario del desastre del JCPOA negociado por la fallida administración Obama, que fue un camino directo y abierto hacia un arma nuclear para Irán. ¡No, yo no hago tratos como ese!”, publicó.

El domingo 24 de mayo por la tarde, reforzó esta postura al asegurar que su eventual acuerdo será “todo lo contrario”, destacando que aún no se han definido todos los detalles y que no aceptará condiciones similares a las del pasado.

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“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear. Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!”, afirmó.

Israel fija postura sobre el posible pacto

Ese mismo día, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rompió el silencio y confirmó una conversación con Trump sobre el memorando en discusión. En su declaración, subrayó que cualquier acuerdo final debe eliminar el riesgo nuclear iraní, incluyendo el desmantelamiento de instalaciones y la retirada de material enriquecido.

Netanyahu también reiteró el derecho de Israel a defenderse y destacó la coordinación estratégica con Estados Unidos en este proceso.

“Hablé con el presidente Trump sobre el memorando de entendimiento para reabrir el Estrecho de Ormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán. El presidente Trump y yo acordamos que cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar el peligro nuclear. Mi política, al igual que la del presidente Trump, permanece inalterada: Irán no tendrá armas nucleares”, dijo en su cuenta oficial de X.

Negociaciones avanzan con apoyo regional

Horas antes, el 24 de mayo por la mañana, Trump había señalado que las negociaciones avanzaban “de manera ordenada y constructiva”, aunque advirtió que no se apresurarán a cerrar un acuerdo. También indicó que el bloqueo actual se mantendrá hasta que exista un pacto formal.

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“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado. El bloqueo se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva”,

Un día antes, el sábado 23 de mayo, el mandatario informó sobre conversaciones con líderes de Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Egipto. Según Trump, ya existe un acuerdo preliminar pendiente de finalización, que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz.

“Me encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde acabo de tener una conversación muy productiva… en relación con la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la PAZ. Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización. Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, dijo.

Un proceso aún en desarrollo

Las declaraciones más recientes muestran que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan en una etapa decisiva, con varios puntos aún por acordar; aunque se han mencionado avances y posibles consensos, los detalles finales del memorando y su implementación siguen pendientes. En los próximos días, se espera que las delegaciones continúen las conversaciones en Qatar, donde se definirán aspectos clave del posible acuerdo y su alcance en materia de seguridad, comercio y control nuclear.