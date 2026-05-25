Demografía Las pequeñas ciudades de Texas lideran el crecimiento demográfico en Estados Unidos Las pequeñas ciudades de Texas se posicionan como las de mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos, impulsadas por empleo, vivienda accesible y migración interna

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Ciudades pequeñas dentro de grandes áreas metropolitanas de Texas fueron los municipios de más rápido crecimiento en E stados Unidos el año pasado, ya que las comunidades más pequeñas del sur superaron al resto del país, que ha experimentado una desaceleración poblacional desde el inicio de la ofensiva contra la inmigración el año pasado, según cifras publicadas el jueves.

Celina, Princeton, Melissa y Anna —todas parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth— fueron las ciudades número 1, 3, 4 y 5 de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con poblaciones de 20,000 habitantes o más, desde mediados de 2024 hasta mediados de 2025, de acuerdo con estimaciones de población publicadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

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Fulshear, en el área metropolitana de Houston, fue la segunda ciudad de más rápido crecimiento en el país. Las tasas de crecimiento interanual de las cinco ciudades texanas oscilaron entre casi el 15% y casi el 25%.

En cifras absolutas, Celina, con apenas 64.000 personas, aumentó en más residentes —12,700— que Seattle y Houston, ciudades que son 12 y 37 veces más grandes, respectivamente.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 8 de julio de 2015, un visitante pasa junto al Álamo en un Segway, en el centro de San Antonio. La antigua misión española del siglo XVIII está a punto de experimentar una de las transformaciones más significativas de su historia, ya que el estado planea comprar edificios comerciales cercanos e iniciar una revisión urbanística que podría generar cambios drásticos. (Foto AP/Eric Gay, Archivo) Imagen Eric Gay/AP

Las ciudades pequeñas y medianas encontraron un punto óptimo entre las mayores ciudades de Estados Unidos, que fueron las más afectadas por la pérdida de inmigrantes debido a la ofensiva iniciada el año pasado durante la segunda administración de Trump, y el crecimiento anémico de los pueblos pequeños, según Matt Erickson, estadístico de la Oficina del Censo.

Ciudades en Texas dominan Nueve de cada 10 de las ciudades con mayor crecimiento demográfico en cifras absolutas fueron ciudades del sur, debido a un mercado laboral sólido y a su relativa asequibilidad. Las mayores ganadoras en términos numéricos fueron Charlotte, Carolina del Norte; Fort Worth, Texas; San Antonio, Texas; y Celina.

Fort Worth superó a Jacksonville el año pasado como la décima ciudad más poblada de Estados Unidos, lo que colocó a cuatro ciudades de Texas entre las 10 más pobladas del país; las otras son Houston, Dallas y San Antonio.

Austin superó a San Jose para ocupar el puesto 12 entre las ciudades más pobladas, ya que la capital de Texas rebasó por primera vez el millón de habitantes. Ahora es una de las doce ciudades de Estados Unidos con 1 millón de residentes o más.

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Seattle vuelve a repuntar

Seattle fue la única ciudad fuera del sur que logró entrar en las 10 mayores en cuanto a aumento numérico de población el año pasado, en el puesto número 5.

Como muchas ciudades grandes, en particular en las costas, Seattle perdió población durante el punto más álgido de la pandemia. Pero la construcción reciente de nuevas viviendas ha ayudado a aliviar los problemas económicos de la ciudad, lo que la hace más atractiva para que los residentes permanezcan en el núcleo urbano en lugar de mudarse a suburbios más alejados dentro del área metropolitana, según la Oficina de Gestión Financiera del Estado de Washington.

El crecimiento estuvo impulsado por inmigrantes, en particular de China e India. La migración internacional representó casi tres cuartas partes de las ganancias de población del área, según estimaciones de población a nivel de condado publicadas en marzo.

Efectos del mercado de vivienda y desastres naturalesLas dos ciudades con las mayores tasas de pérdida de población el año pasado — Twentynine Palms, California, junto al Parque Nacional Joshua Tree, y Key West, en el extremo sur de Florida— estaban en lugares con mercados de vivienda ajustados. Sus pérdidas oscilaron entre -2.4% y -2.9%.

En Twentynine Palms, una gran parte del parque habitacional se ha convertido en alquileres de corto plazo para turistas que se dirigen al parque nacional. Apenas por debajo del 40% de sus viviendas están ocupadas por sus propietarios, en comparación con el promedio nacional de 65%, según cifras de la Oficina del Censo.

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Rodeada de agua por todos lados, la limitada oferta de viviendas en Key West, así como algunas de las tasas de seguro residencial más altas de Estados Unidos, han elevado los costos. El precio medio de una vivienda en Key West era de 1.3 millones de dólares al inicio de este año, según el Banco de la Reserva Federal de San Luis.

Otras ciudades que registraron algunas de las mayores tasas de pérdida de población el año pasado fueron golpeadas por desastres naturales.