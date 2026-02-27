ÚLTIMA HORA
Noticias

Marco Rubio viajará a Israel luego de que EEUU pidió a sus ciudadanos salir del país de Medio Oriente

El anuncio fue hecho este viernes 27 de febrero de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Irán

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "No voy a especular": Marco Rubio sobre el ataque a lancha en aguas de Cuba que dejó cuatro muertos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a Israel la próxima semana, donde se reunirá con el Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los encuentros entre Rubio y Netanyahu están programados para el lunes 2 y el martes 3 de marzo de 2026, en el marco de una agenda centrada en la situación de seguridad regional.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

¿Cuál fue la última compra de lujo de Jeffrey Epstein? Esta fue la cantidad millonaria que gastó
2 mins

¿Cuál fue la última compra de lujo de Jeffrey Epstein? Esta fue la cantidad millonaria que gastó

Estados Unidos
Arrestan en Texas a miembro del Cártel del Golfo tras una persecución de película: todo quedó captado en video
1 mins

Arrestan en Texas a miembro del Cártel del Golfo tras una persecución de película: todo quedó captado en video

Estados Unidos
Clima de mañana sábado en Estados Unidos: lugares con alerta y vigilancia de tormenta invernal
2 mins

Clima de mañana sábado en Estados Unidos: lugares con alerta y vigilancia de tormenta invernal

Estados Unidos
Ufólogo explica cómo son los extraterrestres: Narra momento en que vio un OVNI en la Tierra
3 mins

Ufólogo explica cómo son los extraterrestres: Narra momento en que vio un OVNI en la Tierra

Estados Unidos
Administración Federal de Aviación cierra por segunda vez el espacio aéreo en Texas: ¿Qué fue lo que pasó?
1 mins

Administración Federal de Aviación cierra por segunda vez el espacio aéreo en Texas: ¿Qué fue lo que pasó?

Estados Unidos
El video sacado de contexto que originó el choque entre Elon Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
2 mins

El video sacado de contexto que originó el choque entre Elon Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Estados Unidos
¿Hoy se come carne? Estos son los viernes de vigilia por Cuaresma 2026
1 mins

¿Hoy se come carne? Estos son los viernes de vigilia por Cuaresma 2026

Estados Unidos
Peligro por esta comida: Encuentran sustancia para tratar disfunción eréctil y alto riesgo a la salud
2 mins

Peligro por esta comida: Encuentran sustancia para tratar disfunción eréctil y alto riesgo a la salud

Estados Unidos
Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP?
3 mins

Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP?

Estados Unidos
Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para hoy viernes
1 mins

Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para hoy viernes

Estados Unidos

EEUU refuerza coordinación con Israel

El anuncio fue realizado este viernes 27 de febrero de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés), en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Irán.

Este mismo día, Washington autorizó la salida de su personal diplomático no esencial y de sus familiares en Israel como medida preventiva ante el incremento de los riesgos de seguridad en la región, manteniendo únicamente al equipo considerado indispensable para el funcionamiento de su misión diplomática.

Información en desarrollo...

JICM

Video Análisis de la política exterior de Trump previo a su discurso del estado de la Unión
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosMarco RubioBenjamin NetanyahuIsraelIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX