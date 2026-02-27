ÚLTIMA HORA Noticias Marco Rubio viajará a Israel luego de que EEUU pidió a sus ciudadanos salir del país de Medio Oriente El anuncio fue hecho este viernes 27 de febrero de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a Israel la próxima semana, donde se reunirá con el Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los encuentros entre Rubio y Netanyahu están programados para el lunes 2 y el martes 3 de marzo de 2026, en el marco de una agenda centrada en la situación de seguridad regional.

EEUU refuerza coordinación con Israel

El anuncio fue realizado este viernes 27 de febrero de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés), en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Irán.

Este mismo día, Washington autorizó la salida de su personal diplomático no esencial y de sus familiares en Israel como medida preventiva ante el incremento de los riesgos de seguridad en la región, manteniendo únicamente al equipo considerado indispensable para el funcionamiento de su misión diplomática.

Información en desarrollo...

JICM