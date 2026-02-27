Cartel del Golfo Arrestan en Texas a miembro del Cártel del Golfo tras una persecución de película: todo quedó captado en video Una persecución de película por las calles de Río Grande City, Texas, terminó con el arresto de Juan González, señalado por las autoridades de vínculos con el Cártel del Golfo.

Video ¿Qué quiere decir que EEUU declare como grupo terrorista al Clan del Golfo?

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) informó del arresto de un presunto integrante del Cártel del Golfo tras una persecución vehicular, en Río Grande City, condado de Starr.

El sospechoso, Juan González, de 24 años, trató de evadir la detención huyendo a toda velocidad en la camioneta en que transportaba a tres inmigrantes indocumentados. Acabó refugiado en un domicilio particular en el que fue finalmente capturado.

PUBLICIDAD

Las autoridades difundieron el video de la persecución en el que se muestran las peligrosas maniobras con que González trata de escapar de las patrullas policiales que tratan de interponerse en su camino.

El TxDPS destacó la coordinación entre sus unidades para lograr la captura sin reportar víctimas fatales en el enfrentamiento.

Miembro del Cártel

del Golfo es detenido tras una persecución de película

Las imágenes muestran cómo la camioneta se sale de la vía en varias ocasiones por el exceso de velocidad. La persecución finalizó cuando todos los ocupantes abandonaron el vehículo y corrieron hacia la parte trasera de una vivienda.

DPS Troopers arrested a confirmed Gulf Cartel member in Starr Co. this week as part of a joint operation under Operation Lone Star with the United States Border Patrol. On Tuesday, Troopers attempted to stop a vehicle for a traffic violation in Rio Grande City. The driver refused… pic.twitter.com/BaZHv9RfzI — Texas DPS (@TxDPS) February 26, 2026



Ya en la casa, la cámara corporal de un agente muestra que González es esposado mientras en español le dicen que estaba siendo arrestado por darse a la fuga.

Las autoridades reportaron que fue acusado de tres cargos por contrabando de personas y evadir el arresto en el marco de la Operación Lone Star, la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott.