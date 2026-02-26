EE.UU. ¿Baja la tensión? Irán anuncia que habrá discusiones técnicas con EEUU y la Agencia de Energía Atómica la próxima semana El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragchi, dijo este jueves que hubo "buen progreso" en la más reciente ronda de conversaciones con EEUU, sobre el programa nuclear de Irán; ¿qué fue lo que se dijo en la reunión? Te contamos.

Video Mediación en Ginebra: EEUU demanda fin del uranio mientras Irán exige levantar sanciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el jueves que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos trató sobre el programa nuclear y el levantamiento de las sanciones, y tuvo "buenos avances".

"Logramos avances muy importantes y abordamos con gran seriedad los elementos de un acuerdo, tanto en el ámbito nuclear como en el de las sanciones", declaró Araghchi a la televisión estatal tras la conclusión de las conversaciones en Ginebra.

Dijo que los equipos técnicos mantendrán conversaciones en la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena el lunes, con la ayuda de los expertos de la agencia.

Sin embargo, las horas de negociación indirecta aún no logran despejar la amenaza de un ataque de EEUU, que ha acumulado una imponente fuerza naval y aérea en la región, contra Irán.

Justo antes de que concluyeran las conversaciones, la televisión estatal iraní informó de que Teherán estaba decidido a seguir enriqueciendo uranio, rechazó las propuestas de transferirlo al extranjero y solicitó el levantamiento de las sanciones internacionales, lo que indica que no estaba dispuesto a satisfacer las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump quiere un acuerdo para limitar el programa nuclear de Irán y ve una oportunidad mientras el país se enfrenta a una creciente disidencia interna tras las protestas a nivel nacional. Irán también espera evitar la guerra, pero mantiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere discutir otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbolá.

Trump dijo esta semana ante el Congreso sobre Irán que "nunca permitiremos que tenga armas nucleares".