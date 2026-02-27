Cuba

Trump confirma negociación con Cuba y dice que podría tomar el control de la isla

El presidente Donald Trump confirmó que hay negociaciones con Cuba, aunque dijo que podría tomar el "control amistoso" de la isla

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video ¿EEUU permitiría a empresas revender petróleo en Cuba? Esto sabemos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

Más sobre Cuba

¿Por qué Cuba atacó una lancha y mató a ciudadanos americanos? Fiscal de Florida ordena investigación
2 mins

¿Por qué Cuba atacó una lancha y mató a ciudadanos americanos? Fiscal de Florida ordena investigación

Estados Unidos
Ante bloqueo energético a Cuba, EEUU reduce atención en su Embajada
2 mins

Ante bloqueo energético a Cuba, EEUU reduce atención en su Embajada

Estados Unidos
Crisis de combustible en Cuba: ¿Qué actividades están siendo afectadas por la escasez de hidrocarburo?
4 mins

Crisis de combustible en Cuba: ¿Qué actividades están siendo afectadas por la escasez de hidrocarburo?

Estados Unidos
¿Trump busca asfixiar a Cuba? Miguel Díaz-Canel responde a nuevas sanciones con duro mensaje
2 mins

¿Trump busca asfixiar a Cuba? Miguel Díaz-Canel responde a nuevas sanciones con duro mensaje

Estados Unidos
Trump amenaza con sanciones a los países que vendan petróleo a Cuba
3 mins

Trump amenaza con sanciones a los países que vendan petróleo a Cuba

Estados Unidos
En un minuto: Nicolás Maduro comparece ante corte de Nueva York por cargos de narcoterrorismo
1:02

En un minuto: Nicolás Maduro comparece ante corte de Nueva York por cargos de narcoterrorismo

Estados Unidos
En un minuto: Trump y Xi Jinping pactan sobre aranceles, soya y tierras raras
1:23

En un minuto: Trump y Xi Jinping pactan sobre aranceles, soya y tierras raras

Estados Unidos
En un minuto: Marco Rubio centra la atención en las audiencias del gabinete de Trump en el Senado
1:16

En un minuto: Marco Rubio centra la atención en las audiencias del gabinete de Trump en el Senado

Estados Unidos
El complejo legado de Carter en América Latina: de los derechos humanos a duras decisiones políticas
8 mins

El complejo legado de Carter en América Latina: de los derechos humanos a duras decisiones políticas

Estados Unidos
Cuándo y por dónde tocará tierra el huracán Helene en EEUU, cuál será su intensidad y otras cosas que debes saber del poderoso ciclón
6 mins

Cuándo y por dónde tocará tierra el huracán Helene en EEUU, cuál será su intensidad y otras cosas que debes saber del poderoso ciclón

Estados Unidos

Este viernes, Donald Trump se reunió con periodistas en La Casa Blanca, donde aprovechó para hablar sobre Irán y Cuba.

Están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Más información en breve

Relacionados:
CubaDonald TrumpEconomíaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX