Trump confirma negociación con Cuba y dice que podría tomar el control de la isla
El presidente Donald Trump confirmó que hay negociaciones con Cuba, aunque dijo que podría tomar el "control amistoso" de la isla
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.
Este viernes, Donald Trump se reunió con periodistas en La Casa Blanca, donde aprovechó para hablar sobre Irán y Cuba.
Están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba.Donald Trump, presidente de Estados Unidos
