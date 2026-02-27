Noticias Ufólogo explica cómo son los extraterrestres: Narra momento en que vio un OVNI en la Tierra El ufólogo Sixto Paz Wells explicó a N+ Univision cómo son los extraterrestres y el momento que vivió para observar en vivo un OVNI

El presidente Donald Trump dijo que haría públicos los documentos sobre la vida extraterrestre, tras la controversia que ocasionó el expresidente Barack Obama al confirmar que “son reales”, pero no los ha visto.

Sixto Paz Wells, ufólogo, escritor y conferencista, habla con N+ Univision sobre la información que podría tener guardada el Pentágono y agencias federales acerca de la vida extraterrestre.

¿Qué información guarda el Pentágono?

Según el ufólogo, en 2019 se filtraron documentos que se publicaron en la revista National Geographic , que generalmente no toca estos temas porque es científica, pero en el mes de marzo salió su edición de “We are not alone”, en la que estaban todos los documentos filtrados.

Después, Sixto Paz Wells explicó que meses más tarde esa misma información la publicó The Washington Post en primera plana con el título: “Los ovnis existen y ya no se puede negar el hecho".

A partir de ese momento, comenzaron a salir muchas audiencias públicas en donde altos mandos dieron a conocer sus experiencias sobre avistamientos de estos objetos.

Y con eso la subcomisión de inteligencia del senado norteamericano concluyó, a través de una serie de audiencias públicas, que los ovnis sí existen, no son de esta tierra y no tienen malas intenciones, pero que superan por mucho la tecnología de los humanos.

“Hasta el momento se tiene la posición del legislativo de que sí existen y solo falta la posición del ejecutivo”, dijo Sixto Paz Wells.

¿Cree que la humanidad está lista para escuchar que no estamos solos?

El ufólogo opinó que la humanidad sí está lista para esa noticia, por el entusiasmo con el que se tomaron las palabras del expresidente Barack Obama.

Sin embargo, comparte que el trabajo de la política es no darles información a los presidentes para que no puedan mentir cuando les pregunten.

Este tema tendría un "choque cultural, político y social si se confirma que existe vida fuera de la Tierra y que se sepa que no tienen malas intenciones, ya que esto forzaría a todas las naciones a que se unieran, se desparecerían fronteras".

Pero esto carga con un gran peso, porque el negocio de las armas caería, la deuda externa sería un nuevo orden económico mundial y más si estos seres pueden decirle a los humanos dónde están los minerales e hidrocarburos.

“Se caerían al mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez”, explicó Paz Wells.

¿Cómo luce un extraterrestre?



Lo que contestó el ufólogo es que hay 60 razas diferentes de seres que han llegado a la Tierra y siguen llegando, unos miden cuatro metros de altura y otros hasta diez centímetros. Unos pueden tener aspecto humanoide, extremidades con pelo y pueden ser de todos los colores.

De igual manera, lo que aclaró es que los que se acercan a los humanos y hacen un contacto son los que se parecen a ellos o también son capaces de crear una apariencia diferente.

También, contó una experiencia en la que en el año 1974 fue al sur de Lima, Perú, en el desierto de Chilca, con periodistas como Juan José Benítez y habían recibido un mensaje por técnicas de meditación de que iban a aparecer los ovnis y dijo que aparecieron.

“Lo que pasa es que la gente no tiene la información; cuestión de fe”, mencionó.

Finalmente, dijo que la fe, como en las religiones, es materia y que en un universo tan grande lo raro sería que no pudiera haber vida fuera de la Tierra.