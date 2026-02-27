Estados Unidos EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad La embajada virtual estadounidense de Teherán avisó a sus ciudadanos en la república islámica que deben prepararse para cortes continuos de internet y planificar medios de comunicación alternativos.

Video Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

El gobierno de Donald Trump autorizó este viernes 27 de febrero de 2026 la salida de Israel de su personal no esencial y sus familiares "debido a riesgos de seguridad" e instó a sus ciudadanos a marcharse mientras haya vuelos disponibles.

"El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad", indicó la embajada de Israel en su sitio internet. "Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales", añadió.



La administración Trump lleva a cabo el mayor despliegue militar de EEUU en décadas en Oriente Medio y amenaza con atacar a Irán si las negociaciones en marcha entre ambos no concluyen con un acuerdo.

Como parte de esta estrategia, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, debe llegar este viernes a la costa norte de Israel.

Las amenazas de Trump a Irán

Trump, que ordenó el año pasado unos bombardeos que dijo habían resultado en la destrucción total del programa nuclear iraní, ha amenazado repetidamente con nuevas acciones militares si Teherán no acepta un acuerdo.

El canciller iraní dijo el viernes que para lograrlo es necesario "evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas".

Según el diario The New York Times, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, envió este viernes un correo electrónico a su personal señalando que quien quiera partir, debía "hacerlo HOY".

"Concéntrense en la obtención de un boleto de avión hacia cualquier destinación desde la que puedan continuar su viaje hacia Washington, pero la prioridad absoluta es dejar rápidamente el país", señala según el diario.

