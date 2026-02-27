Estados Unidos

EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad

La embajada virtual estadounidense de Teherán avisó a sus ciudadanos en la república islámica que deben prepararse para cortes continuos de internet y planificar medios de comunicación alternativos.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

El gobierno de Donald Trump autorizó este viernes 27 de febrero de 2026 la salida de Israel de su personal no esencial y sus familiares "debido a riesgos de seguridad" e instó a sus ciudadanos a marcharse mientras haya vuelos disponibles.

"El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad", indicó la embajada de Israel en su sitio internet. "Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales", añadió.

Notas Relacionadas

¿Trump contempla un ataque contra Irán? Presidente manda mensaje ante falta de acuerdo nuclear

¿Trump contempla un ataque contra Irán? Presidente manda mensaje ante falta de acuerdo nuclear

Mundo
4 min


La administración Trump lleva a cabo el mayor despliegue militar de EEUU en décadas en Oriente Medio y amenaza con atacar a Irán si las negociaciones en marcha entre ambos no concluyen con un acuerdo.

PUBLICIDAD

Más sobre Estados Unidos

¿Qué países se benefician con el fallo de la Corte Suprema de EEUU contra los aranceles de Donald Trump?
3 mins

¿Qué países se benefician con el fallo de la Corte Suprema de EEUU contra los aranceles de Donald Trump?

Mundo
Explota auto frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia y provoca incendio masivo
1 mins
ÚLTIMA HORA

Explota auto frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia y provoca incendio masivo

Mundo
Carney nombra a Janice Charette como nueva jefa de negociaciones del T-MEC por parte del equipo canadiense
1 mins

Carney nombra a Janice Charette como nueva jefa de negociaciones del T-MEC por parte del equipo canadiense

Mundo
Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra
2 mins

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

Mundo
Europeos rechazan afirmaciones de EEUU sobre que enfrentan un "borrado de civilización"
2 mins

Europeos rechazan afirmaciones de EEUU sobre que enfrentan un "borrado de civilización"

Mundo
Allanan propiedades de alto exfuncionario vinculado con Epstein: Investigan corrupción agravada
2 mins

Allanan propiedades de alto exfuncionario vinculado con Epstein: Investigan corrupción agravada

Mundo
¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos
2 mins

¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos

Mundo
Estados Unidos ordena el envío de tropas a Nigeria, ¿cuál será la misión del personal militar en África?
2 mins

Estados Unidos ordena el envío de tropas a Nigeria, ¿cuál será la misión del personal militar en África?

Mundo
Primera ministra de Japón agradece a Trump respaldo previo a su victoria electoral y promete reforzar alianza con EEUU
2 mins

Primera ministra de Japón agradece a Trump respaldo previo a su victoria electoral y promete reforzar alianza con EEUU

Mundo
Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país
1 mins

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país

Mundo

Como parte de esta estrategia, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, debe llegar este viernes a la costa norte de Israel.

Las amenazas de Trump a Irán

Trump, que ordenó el año pasado unos bombardeos que dijo habían resultado en la destrucción total del programa nuclear iraní, ha amenazado repetidamente con nuevas acciones militares si Teherán no acepta un acuerdo.

El canciller iraní dijo el viernes que para lograrlo es necesario "evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas".

Según el diario The New York Times, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, envió este viernes un correo electrónico a su personal señalando que quien quiera partir, debía "hacerlo HOY".

"Concéntrense en la obtención de un boleto de avión hacia cualquier destinación desde la que puedan continuar su viaje hacia Washington, pero la prioridad absoluta es dejar rápidamente el país", señala según el diario.

Mira también:

Video Irán rechaza diálogo con EEUU y advierte respuesta "contundente" ante amenazas de Trump
Relacionados:
Estados UnidosIránMedio OrienteNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX