¿Cuál fue la última compra de lujo de Jeffrey Epstein? Esta fue la cantidad millonaria que gastó

Epstein, acusado por múltiples delitos, hizo una compra millonaria previo a su arresto

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Caso Epstein | Bill Clinton responderá hoy ante el Congreso por sus viajes con el magnate

El caso de Jeffrey Epstein ha resonado en los últimos días por todos los crímenes que lo engloban, además, han circulado fotos y objetos relacionados a sus actividades, en N+ Univision te compartimos cuál fue la última compra de lujo que hizo.

Epstein compró el 5 de julio de 2019 un lujoso palacio en el Palmeral de Marruecos, esto lo llevó a cabo un día antes de su arresto, según una investigación de BBC.

La propiedad fue comprada por un monto de 14.95 millones de dólares. Según los documentos bancarios citados en la investigación, la operación quedó registrada en los llamados "papeles de Epstein", archivos desclasificados por la justicia estadounidense en el marco de distintas pesquisas sobre su red de contactos y movimientos financieros.

Sin embargo, la compra no prosperó, ya que tres días después del arresto, su contador de confianza, Richard Kahn, procedió a cancelar la transacción tras hacerse pública la detención del empresario.

Comparecencias por el caso de Epstein

Cabe señalar que es te viernes, el expresidente Bill Clinton comparece ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Nueva York, es cuestionado por las revelaciones más actuales de los archivos de Epstein; precisó que antes de que fuera condenado el multimillonario que murió en prisión, rompió el vínculo.

Clinton aparece mencionado en recientes documentos divulgados por el Departamento de Justicia. No obstante, la inclusión de su nombre en los archivos no implica acusación formal ni prueba de delito.

Las audiencias se celebran a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York. Un día antes también declaró su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, quien cuestionó el enfoque del comité y sugirió que debería investigarse igualmente la relación del actual presidente, Donald Trump, con el financiero.

Magnates en caso Epstein: Bill Gates pide disculpas; vinculan a Stephen Hawking con el delincuente sexual


