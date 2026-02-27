Noticias Nueva oportunidad para obtener green card: Se abre esta posibilidad para beneficiarios DACA Aunque DACA no otorga un estatus legal permanente, sí puede abrir la puerta a nuevas alternativas para obtener la green card y eventualmente la ciudadanía. En N+ Univision te contamos todos los detalles

Video ¿Tienes DACA, negocio propio? Cuándo aplicar a la residencia por interés nacional EB-2

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es una política migratoria de Estados Unidos que protege temporalmente de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, conocidos como Dreamers.

Aunque DACA no otorga un estatus legal permanente, sí puede abrir la puerta a nuevas alternativas para obtener la green card y eventualmente la ciudadanía. En N+ Univision te contamos todos los detalles.

¿Qué está pasando en el ámbito migratorio?

Durante una reciente ronda de preguntas organizada por TelevisaUnivision, el periodista Jorge Cancino conversó con la abogada de inmigración Suleimani Maymí sobre las opciones legales disponibles para beneficiarios de DACA.

En el espacio también se abordó la advertencia del juez federal Sajid Kureishi, quien señaló que fiscales federales en Nueva Jersey estarían incumpliendo órdenes judiciales en materia migratoria. El magistrado advirtió que podría imponer medidas de desacato si no se respeta el balance de poderes y las decisiones de la corte.

¿Pueden los beneficiarios DACA solicitar la residencia?

Uno de los casos planteados fue el de un beneficiario de DACA interesado en aplicar a una petición EB-2 por Interés Nacional ( NIW, por sus siglas en inglés). Este tipo de solicitud permite autopetición sin oferta de empleo, siempre que el solicitante tenga un título avanzado -como maestría o doctorado- o experiencia excepcional en un campo que beneficie significativamente a Estados Unidos.

Si la petición es aprobada, puede dar paso a la residencia permanente, es decir, a la green card. Sin embargo, es clave analizar cómo fue la entrada al país y si se acumuló presencia ilegal antes de recibir DACA, ya que esto podría afectar el ajuste de estatus.

La importancia de la entrada legal

Otro televidente consultó sobre haber ingresado con visa en 2004. En estos casos, haber tenido una entrada legal representa una ventaja. No obstante, es necesario evaluar si existe una petición familiar vigente, el tipo de visa y si aún se mantiene estatus legal.

Cada caso es distinto, pero para muchos beneficiarios DACA, sí podría existir una nueva oportunidad real hacia la green card y, a largo plazo, la ciudadanía estadounidense.

