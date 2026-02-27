Noticias

NASA anuncia nuevas misiones a la Luna: ¿Por qué pospusieron la de Artemis 2?

La NASA compartió cuándo se prevén las nuevas misiones; esto pasó con Artemis 2

N+ Univision picture
N+ Univision
La Nasa anunció nuevas misiones a la Luna y detalló por qué pospusieron la de Artemis 2. En N+ Univision te compartimos qué informaron.

La NASA anunció una reconfiguración de su programa lunar Artemis con el objetivo de garantizar que astronautas estadounidenses regresen a la superficie de la Luna en 2028.

Explicó que como parte de los cambios, la misión Artemis 3 dejará de incluir el esperado alunizaje de una tripulación estadounidense. En su lugar, la agencia planea añadir misiones intermedias entre Artemis 2 y el próximo intento de descenso.

La decisión llega tras nuevos retrasos técnicos y en medio de la competencia espacial con China, que proyecta enviar humanos al satélite natural en el 2030.

Retrasos en Artemis 2 obligan a cambiar la fecha

El ajuste ocurre luego de que la misión Artemis 2, que llevará astronautas a orbitar la Luna sin alunizar por primera vez en más de cinco décadas, fue pospuesta nuevamente por un problema técnico detectado en el cohete.

El vuelo que fue pospuesto para inicios de abril es considerado un paso fundamental para validar los sistemas antes de intentar un descenso tripulado.

En breve más información.

Video NASA permite el uso de celulares en el espacio: Astronautas podrán tomarse selfies en sus misiones

Noticias

