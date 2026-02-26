Noticias

Administración Federal de Aviación cierra por segunda vez el espacio aéreo en Texas: ¿Qué fue lo que pasó?

La Administración Federal de Aviación prohibió el jueves los vuelos en un área alrededor de Fort Hancock, Texas. Es el segundo cierre en menos de un mes.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Aeropuerto en Texas: presidenta de México niega incursión de drones, mientras EEUU alerta por narcodrones

La Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió ese jueves 26 de febrero 2026, los vuelos en un área alrededor de Fort Hancock, Texas.

Ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas cubiertas


De acuerdo con AP, el ejército estadounidense utilizó un láser este día para derribar un dron de Aduanas y Protección Fronteriza, según miembros del Congreso.

Video Cierre del espacio aéreo en Texas: ¿Dron de cárteles o prueba de láser militar?

Aviso alega "razones especiales de seguridad"

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

El video sacado de contexto que originó el choque entre Elon Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
2 mins

El video sacado de contexto que originó el choque entre Elon Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Estados Unidos
¿Mañana viernes se come carne? Estos son los días de vigilia por Cuaresma 2026
1 mins

¿Mañana viernes se come carne? Estos son los días de vigilia por Cuaresma 2026

Estados Unidos
Peligro por esta comida: Encuentran sustancia para tratar disfunción eréctil y alto riesgo a la salud
2 mins

Peligro por esta comida: Encuentran sustancia para tratar disfunción eréctil y alto riesgo a la salud

Estados Unidos
Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP?
3 mins

Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP?

Estados Unidos
Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para mañana viernes
1 mins

Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para mañana viernes

Estados Unidos
¿Salmonella ahora en mascotas? FDA retira esta comida para perros por posible contaminación
2 mins

¿Salmonella ahora en mascotas? FDA retira esta comida para perros por posible contaminación

Estados Unidos
Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein
4 mins

Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein

Estados Unidos
Manifestantes piden a Escondido romper contrato que autoriza prácticas de ICE en campo policial
5 mins

Manifestantes piden a Escondido romper contrato que autoriza prácticas de ICE en campo policial

Estados Unidos
Tercer juicio de Harvey Weinstein: contrata a los abogados que defienden a 'Diddy' Combs y Luigi Mangione
4 mins

Tercer juicio de Harvey Weinstein: contrata a los abogados que defienden a 'Diddy' Combs y Luigi Mangione

Estados Unidos
¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?
3 mins

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?

Estados Unidos

La NOTAM, que es un aviso esencial para el personal de vuelo que informa sobre cambios, alertas o condiciones temporales en instalaciones, alerta por restricciones temporales de vuelo por "razones especiales de seguridad".

La Administración Federal de Aviación informó en su alerta:

  • Fecha y hora de inicio: 27 de febrero de 2026 a las 01:30 UTC
  • Fecha y hora de finalización: 24 de junio de 2026 a las 01:00 UTC

Y señala que las operaciones urgentes, como vuelos médicos (MEDEVAC/ambulancia aérea) o de búsqueda y rescate, pueden comunicarse con el Centro de Albuquerque al teléfono 505-856-4500.

Segundo cierre aéreo en menos de un mes

Se trata del segundo cierre del espacio aéreo luego de que el pasado 11 de febrero, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el cierre del espacio aéreo en aquella ocasión alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por lo que se suspendieron todos los vuelos con origen y destino, aunque momentos después se levantó la restricción.

El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, indicó que la FAA y el Departamento de Guerra (DOW) llevaron a cabo un operativo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, que suspendió temporalmente todos los vuelos ese día.

Mira también:

Notas Relacionadas

“Solo trabajaba”: viuda de víctima del incidente marítimo con Cuba niega lazos políticos

“Solo trabajaba”: viuda de víctima del incidente marítimo con Cuba niega lazos políticos

N+ Univision 23 Miami
2 min
Relacionados:
NoticiasAvionesAdministración Federal de Aviación (FAA)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX