Noticias Administración Federal de Aviación cierra por segunda vez el espacio aéreo en Texas: ¿Qué fue lo que pasó? La Administración Federal de Aviación prohibió el jueves los vuelos en un área alrededor de Fort Hancock, Texas. Es el segundo cierre en menos de un mes.

Video Aeropuerto en Texas: presidenta de México niega incursión de drones, mientras EEUU alerta por narcodrones

La Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió ese jueves 26 de febrero 2026, los vuelos en un área alrededor de Fort Hancock, Texas.

Ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas cubiertas



De acuerdo con AP, el ejército estadounidense utilizó un láser este día para derribar un dron de Aduanas y Protección Fronteriza, según miembros del Congreso.

Video Cierre del espacio aéreo en Texas: ¿Dron de cárteles o prueba de láser militar?

Aviso alega "razones especiales de seguridad"

PUBLICIDAD

La NOTAM, que es un aviso esencial para el personal de vuelo que informa sobre cambios, alertas o condiciones temporales en instalaciones, alerta por restricciones temporales de vuelo por "razones especiales de seguridad".

La Administración Federal de Aviación informó en su alerta:

Fecha y hora de inicio : 27 de febrero de 2026 a las 01:30 UTC

: 27 de febrero de 2026 a las 01:30 UTC Fecha y hora de finalización: 24 de junio de 2026 a las 01:00 UTC

Y señala que las operaciones urgentes, como vuelos médicos (MEDEVAC/ambulancia aérea) o de búsqueda y rescate, pueden comunicarse con el Centro de Albuquerque al teléfono 505-856-4500.

Segundo cierre aéreo en menos de un mes

Se trata del segundo cierre del espacio aéreo luego de que el pasado 11 de febrero, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el cierre del espacio aéreo en aquella ocasión alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por lo que se suspendieron todos los vuelos con origen y destino, aunque momentos después se levantó la restricción.

El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, indicó que la FAA y el Departamento de Guerra (DOW) llevaron a cabo un operativo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, que suspendió temporalmente todos los vuelos ese día.