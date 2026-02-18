Irán Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU El lanzamiento de cohetes en áreas del sur, planeado para este jueves 19 de febrero, ocurra entre las 3:30 GMT y las 13:30 GMT.

Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

Irán emitió un aviso a los aviadores de que planea lanzamientos de cohetes en áreas del sur el jueves 19 de febrero entre las 3:30 GMT y las 13:30 GMT, reportó este miércoles el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Irán llevó a cabo ejercicios navales esta semana en el estrecho de Ormuz y planea realizar un ejercicio naval conjunto con Rusia el jueves, según reportó la agencia Reuters.

El aviso ocurre en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pues en las últimas semanas, el gobierno de Trump ha desplegado buques de guerra y flotas militares cerca del territorio iraní.



Esto ha dado lugar a pensar que en los próximos días comience una confrontación militar entre ambos países, y se inicie una campaña intensiva que podría durar semanas o meses, pese a las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

Tensiones entre EEUU e Irán

Irán ha intensificado sus ejercicios militares en puntos estratégicos del Golfo Pérsico, incluido el estrecho de Ormuz, un corredor vital para el comercio petrolero mundial por el que transita el 20% del petróleo mundial, lo que ha incluido la temporal clausura de esa ruta por simulacros con fuego real en medio de advertencias a Washington.

El Gobierno iraní también anunció ejercicios navales conjuntos con Rusia, advirtiendo que planea disparar cohetes y actuar con firmeza ante provocaciones percibidas, una acción que se interpreta como una demostración de fuerza ante el creciente despliegue militar estadounidense cerca de sus costas.

Video Irán lanza ataques con misiles contra Israel: suenan sirenas antiaéreas y fuertes explosiones



Desde Washington, la respuesta ha sido robusta.

La Casa Blanca ha incrementado su presencia militar en Oriente Medio, con el envío de un segundo portaaviones nuclear y más de 50 aviones de combate al área, además de otras fuerzas estratégicas para contener acciones que puedan poner en riesgo los intereses estadounidenses o sus aliados regionales.

Donald Trump aseguró en enero pasado que la flota de barcos que envió a Irán está lista:

Para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario

