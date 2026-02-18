Irán

Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU

El lanzamiento de cohetes en áreas del sur, planeado para este jueves 19 de febrero, ocurra entre las 3:30 GMT y las 13:30 GMT.

N+ Univision y Reuters picture
Por:N+ Univision y Reuters
add
Síguenos en Google
Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

Irán emitió un aviso a los aviadores de que planea lanzamientos de cohetes en áreas del sur el jueves 19 de febrero entre las 3:30 GMT y las 13:30 GMT, reportó este miércoles el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Irán llevó a cabo ejercicios navales esta semana en el estrecho de Ormuz y planea realizar un ejercicio naval conjunto con Rusia el jueves, según reportó la agencia Reuters.

PUBLICIDAD

El aviso ocurre en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pues en las últimas semanas, el gobierno de Trump ha desplegado buques de guerra y flotas militares cerca del territorio iraní.

Notas Relacionadas

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Mundo
3 min


Esto ha dado lugar a pensar que en los próximos días comience una confrontación militar entre ambos países, y se inicie una campaña intensiva que podría durar semanas o meses, pese a las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

Más sobre Irán

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente
3 mins

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Mundo
Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra
2 mins

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

Mundo
El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas
1 mins

El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas

Mundo
Canciller de Irán dice que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad de decir “no” a las grandes potencias
2 mins

Canciller de Irán dice que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad de decir “no” a las grandes potencias

Mundo
Irán amenaza con atacar bases de EEUU si fuerzas estadounidenses lanzan una ofensiva
1 mins

Irán amenaza con atacar bases de EEUU si fuerzas estadounidenses lanzan una ofensiva

Mundo
Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país
1 mins

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país

Mundo
Las negociaciones entre Irán y EEUU se celebrarán el viernes en Omán, según medios iraníes
2 mins

Las negociaciones entre Irán y EEUU se celebrarán el viernes en Omán, según medios iraníes

Mundo
Así es el dron kamikaze iraní Shahed-139 que Estados Unidos derribó en el Mar Arábigo
1 mins

Así es el dron kamikaze iraní Shahed-139 que Estados Unidos derribó en el Mar Arábigo

Mundo
¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán
3 mins

¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán

Mundo
Irán cruza advertencias con Israel y gobierno de Netanyahu amenaza con una "fuerza nunca antes vista"
4 mins

Irán cruza advertencias con Israel y gobierno de Netanyahu amenaza con una "fuerza nunca antes vista"

Mundo

Tensiones entre EEUU e Irán

Irán ha intensificado sus ejercicios militares en puntos estratégicos del Golfo Pérsico, incluido el estrecho de Ormuz, un corredor vital para el comercio petrolero mundial por el que transita el 20% del petróleo mundial, lo que ha incluido la temporal clausura de esa ruta por simulacros con fuego real en medio de advertencias a Washington.

El Gobierno iraní también anunció ejercicios navales conjuntos con Rusia, advirtiendo que planea disparar cohetes y actuar con firmeza ante provocaciones percibidas, una acción que se interpreta como una demostración de fuerza ante el creciente despliegue militar estadounidense cerca de sus costas.

Video Irán lanza ataques con misiles contra Israel: suenan sirenas antiaéreas y fuertes explosiones


Desde Washington, la respuesta ha sido robusta.

La Casa Blanca ha incrementado su presencia militar en Oriente Medio, con el envío de un segundo portaaviones nuclear y más de 50 aviones de combate al área, además de otras fuerzas estratégicas para contener acciones que puedan poner en riesgo los intereses estadounidenses o sus aliados regionales.

PUBLICIDAD

Donald Trump aseguró en enero pasado que la flota de barcos que envió a Irán está lista:

Para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario

TLS

Mira también:

Relacionados:
IránIsrael

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX