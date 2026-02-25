estados unidos

Estados Unidos cancela la alerta de seguridad en México tras muerte de El Mencho, líder del CJNG

Autoridades dan una nueva actualización sobre lo ocurrido en México, tras la muerte de "El Mencho", jefe del CJNG

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Yerno, colaborador o hijastro? Agente de la DEA retirado habla de la sucesión de ‘El Mencho’

El gobierno de estados Unidos levantó todas las restricciones relacionadas con los eventos relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho ocurridas el 22 de febrero sobre el personal del gobierno de Estados Unidos en México.

Se detalló que los Estados Unidos, la embajada y todos los consulados en México están funcionando normalmente.

Notas Relacionadas

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

América Latina
3 min

Las medidas de seguridad estaban aplicándose desde el domingo, luego del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fundador del CJNG.

Video Paso a Paso: Cómo Fue Abatido Nemesio Oseguera “El Mencho” y un alto mando del CJNG

Relacionado

Cae red de falsos abogados acusados en Nueva York de estafar a inmigrantes a través de Facebook
2 mins

Cae red de falsos abogados acusados en Nueva York de estafar a inmigrantes a través de Facebook

Estados Unidos
Bill Gates, Larry Summers y un premio Nobel de Medicina: los últimos involucrados en el escándalo Epstein
6 mins

Bill Gates, Larry Summers y un premio Nobel de Medicina: los últimos involucrados en el escándalo Epstein

Estados Unidos
Conductor que mató a Laura Lynch, cantante de las Dixie Chicks, fue sentenciado a 15 años de prisión por accidente automovilístico
2 mins

Conductor que mató a Laura Lynch, cantante de las Dixie Chicks, fue sentenciado a 15 años de prisión por accidente automovilístico

Estados Unidos
Alerta por supuestas visas exprés y plan para evitar deportaciones: Gobierno manda este mensaje
2 mins

Alerta por supuestas visas exprés y plan para evitar deportaciones: Gobierno manda este mensaje

Estados Unidos
Cuba abate a tripulantes de lancha proveniente de EEUU; Fiscal de Florida ordena investigación
2 mins

Cuba abate a tripulantes de lancha proveniente de EEUU; Fiscal de Florida ordena investigación

Estados Unidos
Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ
2 mins
ÚLTIMA HORA

Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ

Estados Unidos
Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B
2 mins

Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B

Estados Unidos
¿Quiénes son los más buscados por la DEA ahora?
6 fotos

¿Quiénes son los más buscados por la DEA ahora?

Estados Unidos
Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS?
3 mins

Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS?

Estados Unidos
Elon Musk responde a presidenta de México ante posible demanda: Este mensaje le envió el dueño de X
3 mins

Elon Musk responde a presidenta de México ante posible demanda: Este mensaje le envió el dueño de X

Estados Unidos

¿Qué pasó con el Mencho, líder del CJNG?

PUBLICIDAD

Como te hemos informado en N+ Univision, el operativo donde el Mencho resultó muerto se ejecutó este domingo 22 de febrero bajo una estrategia de inteligencia de alto nivel que logró cercar al capo en su zona de influencia, de acuerdo con autoridades mexicanas.

Notas Relacionadas

Este es el mensaje de Elon Musk sobre los cárteles mexicanos tras muerte de "El Mencho"

Este es el mensaje de Elon Musk sobre los cárteles mexicanos tras muerte de "El Mencho"

América Latina
2 min

La persecución se trasladó hacia una zona boscosa, donde Oseguera y su guardia personal intentaron una última resistencia con lanzacohetes, mientras se escondían en la maleza.

Aunque el armamento pesado no fue disparado en su totalidad debido a la presión militar, un proyectil impactó un helicóptero de la fuerza móvil, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el poblado de Sayula, Jalisco. Aproximadamente a unos 35 kilómetros del sitio donde se libraba el enfrentamiento.

Tras el enfrentamiento, Nemesio Oseguera, fue localizado herido entre los arbustos junto a dos de sus escoltas. Pero, a pesar de los esfuerzos del personal médico militar para estabilizarlos y evacuarlos vía aérea hacia un hospital, el líder del CJNG y sus acompañantes fallecieron durante el trayecto.

Mira también:

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX