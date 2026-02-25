estados unidos Estados Unidos cancela la alerta de seguridad en México tras muerte de El Mencho, líder del CJNG Autoridades dan una nueva actualización sobre lo ocurrido en México, tras la muerte de "El Mencho", jefe del CJNG

El gobierno de estados Unidos levantó todas las restricciones relacionadas con los eventos relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho ocurridas el 22 de febrero sobre el personal del gobierno de Estados Unidos en México.

Se detalló que los Estados Unidos, la embajada y todos los consulados en México están funcionando normalmente.

Las medidas de seguridad estaban aplicándose desde el domingo, luego del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fundador del CJNG.

¿Qué pasó con el Mencho, líder del CJNG?

Como te hemos informado en N+ Univision, el operativo donde el Mencho resultó muerto se ejecutó este domingo 22 de febrero bajo una estrategia de inteligencia de alto nivel que logró cercar al capo en su zona de influencia, de acuerdo con autoridades mexicanas.

La persecución se trasladó hacia una zona boscosa, donde Oseguera y su guardia personal intentaron una última resistencia con lanzacohetes, mientras se escondían en la maleza.

Aunque el armamento pesado no fue disparado en su totalidad debido a la presión militar, un proyectil impactó un helicóptero de la fuerza móvil, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el poblado de Sayula, Jalisco. Aproximadamente a unos 35 kilómetros del sitio donde se libraba el enfrentamiento.

Tras el enfrentamiento, Nemesio Oseguera, fue localizado herido entre los arbustos junto a dos de sus escoltas. Pero, a pesar de los esfuerzos del personal médico militar para estabilizarlos y evacuarlos vía aérea hacia un hospital, el líder del CJNG y sus acompañantes fallecieron durante el trayecto.