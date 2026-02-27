Clima Clima de mañana sábado en Estados Unidos: lugares con alerta y vigilancia de tormenta invernal El NWS emitió alerta y vigilancia por tormenta invernal en varias zonas; así será el pronóstico para mañana

Si este fin de semana tienes un plan, considera que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene alerta y vigilancia por tormenta invernal, en N+ Univision te compartimos en qué lugares para que organices tu outfit y tomes precauciones.

La advertencia activa por tormenta invernal es en Montana y la vigilancia permanece en Alaska, ante el riesgo de fuertes nevadas y complicaciones en los traslados.

Advertencia de tormenta invernal

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Glasgow informó que continúa vigente una advertencia de tormenta invernal para el suroeste del condado de Phillips, en el estado de Montana. Lo que se espera son nevadas con acumulaciones estimadas entre 4 y 7 pulgadas, condiciones peligrosas para conducir, especialmente durante la noche del viernes.

La alerta se mantiene activa desde las 8:00 de la mañana del viernes y se extenderá hasta las 11:00 de la mañana (hora MST) de este sábado.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y en caso de salir a carretera, llevar linterna adicional, alimentos, agua y suministros de emergencia dentro del vehículo. Para consultar el estado actualizado de las carreteras, se puede marcar al 511, línea oficial de información vial en Estados Unidos.

Vigilancia de tormenta invernal en Alaska

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional de Juneau emitió una vigilancia de tormenta invernal para varias zonas del sureste de Alaska, incluyendo el área del Panhandle.

La vigilancia abarca las siguientes zonas:

Bahía Glaciar.

Isla Chichagof.

Cabo Fairweather.

Juneau.

Petersburg.

Pronóstico de nieve.

Se prevén acumulaciones de entre 6 y 12 pulgadas de nieve desde la mañana del sábado hasta la noche del mismo día, con posibilidad de que el evento se prolongue hacia inicios de la próxima semana.

El fenómeno está relacionado con la entrada de aire ártico en combinación con un sistema de baja presión que aportará humedad suficiente para generar nevadas significativas. Las autoridades advierten que los desplazamientos podrían volverse muy complicados, especialmente en las zonas que retengan el aire frío por más tiempo.

