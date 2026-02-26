Noticias

El video sacado de contexto que originó el choque entre Elon Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Lo que comenzó como un intercambio de posturas en la red social X ha escalado a una revisión jurídica por parte del gobierno de México.

La relación entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha alcanzado un punto de tensión diplomática y legal sin precedentes.

Lo que comenzó como un fragmento de video publicado en la red social X (antes Twitter) ha escalado a una revisión jurídica por parte del gobierno de México.

El detonante: Un video fuera de contexto

La disputa se originó el pasado 23 de febrero de 2026, cuando l a cuenta @Osint613 publicó en X un fragmento de una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el video, que corresponde originalmente a una conferencia del 5 de noviembre de 2025, la mandataria afirma:

"Regresar a la guerra contra el narco no es una opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley".

El usuario @Osint613 difundió este clip en un momento de alta tensión en México, tras los operativos militares en Tapalpa, Jalisco, relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La difusión del video sugería una supuesta falta de voluntad de la presidenta para combatir frontalmente al crimen organizado.

La acusación de Musk

El dueño de la plataforma, Musk, citó el post del usuario @Osint613 con un comentario que ha sido calificado por el gobierno de México como difamatorio y una vulneración a la soberanía nacional. Musk escribió:

"Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que el castigo por desobediencia es un poco peor que un 'plan de mejora de rendimiento'".

Con esta frase, el magnate implicó directamente que la jefa del Estado mexicano actúa bajo las órdenes de organizaciones criminales, comparando la situación de una mandataria con la de un empleado bajo amenaza.

Respuesta oficial y posible demanda

En su conferencia matutina del 24 de febrero, Sheinbaum calificó los señalamientos de "absurdos" y confirmó que el equipo jurídico de la Presidencia ya analiza emprender acciones legales por difamación contra Musk.

"Es un absurdo. Este asunto del 'narcogobierno' se cae por sí solo. Estamos revisando si hay algún asunto legal que debamos emprender", declaró la mandataria ante los medios.

Por su parte, figuras clave del partido oficialista, como Luisa María Alcalde, han exigido respeto hacia México, señalando que los comentarios de Musk nacen desde "el privilegio y la ignorancia". Mientras tanto, Musk ha respondido en su red social con ironía, sugiriendo que la intención de demanda "viola sus derechos humanos".

