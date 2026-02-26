Presidenta de México envía mensaje a turistas que irán por el Mundial de Futbol 2026: Esto dijo

Video Muerte de 'El Mencho': Presidenta de México afirma que existen "todas las garantías" para el Mundial 2026

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 26 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje a turistas que irán al Mundial de Futbol 2026; en N+ Univision te compartimos qué dijo luego de los operativos de seguridad de los últimos días.