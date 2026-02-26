FBI

EEUU ofrece recompensa millonaria por altos mandos del Cártel de Sinaloa "La Rana" y su hermano “El Aquiles”

Estados Unidos ha puesto la mira en dos altos mandos del Cártel de Sinalao a quienes señala como jefes de plaza de esa organización criminal en uno de los corredores de drogas más amenzantes de la región, la plaza de Tijuana, Baja California en México.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Los narcotúneles del cartel de Sinaloa

Tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes,alias “El Mencho”, a manos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, nuevos objetivos han ascendido a las listas de las autoridades de Estados Unidos; entre ellos, altos mandos del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció cargos en contra de René Árzate García, conocido como “La Rana”, y contra de su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, ambos altos mandos del Cártel de Sinaloa y jefes de la plaza en Tijuana, Baja California, en México.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, Adam Gordon, fiscal federal del distrito sur de California, indicó que ambos criminales han controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años, a través de actos de extrema violencia.

Hoy anunciamos una acusación sustitutiva contra René Arzate García, conocido como ‘La Rana’, un alto mando del Cártel de Sinaloa, famoso por su violencia, que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo
Adam Gordon, fiscal federal del distrito sur de California.


Al mismo tiempo, el fiscal Gordon anunció que el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que pueda llevar a la detención y condena de “La Rana” y de “El Aquiles”.

Más sobre FBI

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?
3 mins

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?

Estados Unidos
FBI arresta a expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU que presuntamente entrenaba a pilotos del ejército chino
2 mins

FBI arresta a expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU que presuntamente entrenaba a pilotos del ejército chino

Estados Unidos
FBI dedicará "todos los recursos necesarios" a la investigación de Mar-a-Lago: Kash Patel
1 mins

FBI dedicará "todos los recursos necesarios" a la investigación de Mar-a-Lago: Kash Patel

Estados Unidos
FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo
5 mins

FBI y la policía de St. Paul investigan el arresto de ICE de un mexicano que sufrió fracturas de cráneo

Estados Unidos
Savannah Guthtrie manda mensaje en un video a secuestrador de Nancy, su madre
2 mins

Savannah Guthtrie manda mensaje en un video a secuestrador de Nancy, su madre

Estados Unidos
FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video
2 mins

FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video

Estados Unidos
Una funda de pistola de Walmart: pieza clave en el caso de Nancy Guthrie
2 mins

Una funda de pistola de Walmart: pieza clave en el caso de Nancy Guthrie

Estados Unidos
FBI se une a la búsqueda de una madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama
3 mins

FBI se une a la búsqueda de una madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama

Estados Unidos
FBI aumenta a $100,000 la recompensa por información sobre la ubicación de Nancy Guthrie
3 mins

FBI aumenta a $100,000 la recompensa por información sobre la ubicación de Nancy Guthrie

Estados Unidos
¿Qué sabemos de la identidad del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?
2 mins

¿Qué sabemos de la identidad del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?

Estados Unidos

¿Quiénes son los hermanos Arzate-García?

De acuerdo con el fiscal, los hermanos René y Alfonso Arzate García contaban con acusaciones en California desde 2014, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, por lo que se les considera prófugos de la justicia desde entonces.

Desde entonces, "La Rana" ha asumido un papel más importante en el Cártel de Sinaloa y es uno de los narcotraficantes y ejecutores más prolíficos del cártel. Sin embargo, la nueva acusación revelada esta mañana añade acusaciones mucho más graves.

Actualmente, “La Rana” está acusado por el Distrito Sur de California por los delitos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, dirección de una organización criminal continuada, conspiración internacional para distribuir cocaína, metanfetamina, fentanilo, marihuana y lavado de dinero.

Desde el 9 de agosto de 2023, ambos hermanos fueron designados por la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, como aptos para la "Imposición de Sanciones a Personas Extranjeras Involucradas en el Tráfico Ilícito Mundial de Drogas".

PUBLICIDAD

Recompensa millonaria por los hermanos Arzate-García

La Oficina de Asuntos Internacional de Narcóticos y el Departamento de Estado de EEUU, anunciaron recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de los presuntos jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en México.

Estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Sur de California en un esfuerzo unificado para llevar a los hermanos Arzate García ante la justicia.

Según la DEA, ambos hermanos han mantenido autoridad en la plaza a través de la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluyendo la corrupción política y policial.

Ambos cabecillas continúan controlando este corredor de tráfico, pese a los conflictos internos del Cártel de Sinaloa. A través del territorio controlado por ellos, han logrado traficar fentanilo ilícito, un elemento que ha sido designado por la Administración del presidente Donald Trump como Arma de Destrucción Masiva, hacia comunidades estadounidenses.

Las ofertas de recompensa de hoy complementan el anuncio del Departamento de Justicia de una acusación formal sustitutiva contra René Arzate-García, quien es acusado de narcoterrorismo, conducción de una empresa criminal continua, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y lavado de dinero.

TLS

Relacionados:
FBICartel de SinaloaRecompensasNemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"Fentanilo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX