FBI EEUU ofrece recompensa millonaria por altos mandos del Cártel de Sinaloa "La Rana" y su hermano “El Aquiles” Estados Unidos ha puesto la mira en dos altos mandos del Cártel de Sinalao a quienes señala como jefes de plaza de esa organización criminal en uno de los corredores de drogas más amenzantes de la región, la plaza de Tijuana, Baja California en México.

Video Los narcotúneles del cartel de Sinaloa

Tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes,alias “El Mencho”, a manos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, nuevos objetivos han ascendido a las listas de las autoridades de Estados Unidos; entre ellos, altos mandos del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció cargos en contra de René Árzate García, conocido como “La Rana”, y contra de su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, ambos altos mandos del Cártel de Sinaloa y jefes de la plaza en Tijuana, Baja California, en México.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, Adam Gordon, fiscal federal del distrito sur de California, indicó que ambos criminales han controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años, a través de actos de extrema violencia.

Hoy anunciamos una acusación sustitutiva contra René Arzate García, conocido como ‘La Rana’, un alto mando del Cártel de Sinaloa, famoso por su violencia, que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo Adam Gordon, fiscal federal del distrito sur de California.



Al mismo tiempo, el fiscal Gordon anunció que el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que pueda llevar a la detención y condena de “La Rana” y de “El Aquiles”.

¿Quiénes son los hermanos Arzate-García?

De acuerdo con el fiscal, los hermanos René y Alfonso Arzate García contaban con acusaciones en California desde 2014, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, por lo que se les considera prófugos de la justicia desde entonces.

Desde entonces, "La Rana" ha asumido un papel más importante en el Cártel de Sinaloa y es uno de los narcotraficantes y ejecutores más prolíficos del cártel. Sin embargo, la nueva acusación revelada esta mañana añade acusaciones mucho más graves.

Actualmente, “La Rana” está acusado por el Distrito Sur de California por los delitos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, dirección de una organización criminal continuada, conspiración internacional para distribuir cocaína, metanfetamina, fentanilo, marihuana y lavado de dinero.

Desde el 9 de agosto de 2023, ambos hermanos fueron designados por la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, como aptos para la "Imposición de Sanciones a Personas Extranjeras Involucradas en el Tráfico Ilícito Mundial de Drogas".

PUBLICIDAD

Recompensa millonaria por los hermanos Arzate-García

La Oficina de Asuntos Internacional de Narcóticos y el Departamento de Estado de EEUU, anunciaron recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de los presuntos jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en México.

Estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Sur de California en un esfuerzo unificado para llevar a los hermanos Arzate García ante la justicia.

Según la DEA, ambos hermanos han mantenido autoridad en la plaza a través de la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluyendo la corrupción política y policial.

Ambos cabecillas continúan controlando este corredor de tráfico, pese a los conflictos internos del Cártel de Sinaloa. A través del territorio controlado por ellos, han logrado traficar fentanilo ilícito, un elemento que ha sido designado por la Administración del presidente Donald Trump como Arma de Destrucción Masiva, hacia comunidades estadounidenses.

Las ofertas de recompensa de hoy complementan el anuncio del Departamento de Justicia de una acusación formal sustitutiva contra René Arzate-García, quien es acusado de narcoterrorismo, conducción de una empresa criminal continua, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y lavado de dinero.