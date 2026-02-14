Nancy Guthrie Una funda de pistola de Walmart: pieza clave en el caso de Nancy Guthrie Una funda de arma de bajo costo se convirtió en pista clave en la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años. El FBI y agentes locales buscan rastrear su compra para identificarlo y poder dar con el responsable de la misteriosa desaparecida ocurrida en Tucson, Arizona.

Video FBI comparte imágenes clave de caso Nancy Guthrie: ¿Cómo se pudieron recuperar los archivos?

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del morning show “Today”, Savannah Guthrie, ha adoptado un giro inusual con la aparición de las imágenes de un hombre encapuchado que apareció en un video de seguridad rescatado por el FBI.

Este objeto, aparentemente simple, podría ser una pista que ayude a dar con el presunto responsable del posible secuestro de la mujer de 84 años quien permanece desaparecida desde la noche del 31 de enero.

Se trata de una funda de arma de apenas 10 dólares, que fue vista en las imágenes de vigilancia. Hasta el momento se sabe que es un artículo que fue adquirido en una tienda Walmart y que se convertiría en uno de los elementos clave en la misteriosa desaparición.

La recuperación de video del encapuchado

En un primer momento, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó que las cámaras de vigilancia instaladas en la casa de Nancy Guthrie en Catalina Foothills, en Tucson, Arizona, estaban desconectadas debido que no se había renovado la suscripción.

Sin embargo, una vez que la agencia federal del FBI se sumó a las investigaciones, colaboró con Google en la recuperación del video de la cámara del timbre Nest de Guthrie la semana pasada.

Pero debido a la recuperación de esas imágenes se pudo observar una imagen siniestra, la de un hombre encapuchado, portando una mochila Ozark Trail Hiker Pack, pantalones largos, chaqueta y guantes, pero también una funda de arma.

Video Última hora: Revelan nuevas fotos y videos de supuesto involucrado en la desaparición de Nancy Guthrie

El pequeño detalle que podría ayudar a la investigación

De acuerdo con Fox News, el artefacto fue identificado por expertos como un modelo básico vendido en algunas tiendas Walmart de la zona de Tucson, lo que ha generado interés entre los agentes que trabajan para identificar al sospechoso.

Las autoridades han recuperado parte del metraje de la cámara del timbre del domicilio, que muestra a un individuo enmascarado manipulando la cámara poco antes de que Guthrie desapareciera.

El arma que portaba el sospechoso parece ser un modelo semiautomático, aunque la funda corresponde a uno diseñado para revolver, una combinación que fue descrita por expertos como inusual y posiblemente indicativa de improvisación.

Ahora, una parte de la investigación se centra ahora en cruzar registros de compra de la funda y de otros objetos similares vistos en la grabación, con el objetivo de reducir la lista de posibles sospechosos.

Analistas forenses han señalado que la singularidad de la funda, que no es popular entre usuarios habituales de armas, podría facilitar la identificación de quien la adquirió recientemente. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si el sospechoso estuvo en tiendas locales con esas fundas en los días previos al hecho, pero esa línea de investigación está activa.

