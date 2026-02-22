Noticias FBI dedicará "todos los recursos necesarios" a la investigación de Mar-a-Lago: Kash Patel Se está trabajando estrechamente con el Servicio Secreto, así como con socios estatales y federales

El FBI dijo este domingo 22 de febrero que está dedicando todos sus recursos a la investigación del individuo que fue asesinado tras ingresar ilegalmente a las instalaciones de la casa del presidente Donald Trump.

A través de cuenta de X, el director del FBI, Kash Patel, mencionó que se están dedicando todos los recursos necesarios para la investigación del incidente ocurrido esta mañana en Mar-A-Lago, donde un individuo armado fue asesinado tras ingresar en el perímetro de la casa del presidente Donald Trump.

Asimismo, dijo que seguirán trabajando estrechamente con el Servicio Secreto, así como con socios estatales y federales.

