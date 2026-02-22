Noticias

FBI dedicará "todos los recursos necesarios" a la investigación de Mar-a-Lago: Kash Patel

Se está trabajando estrechamente con el Servicio Secreto, así como con socios estatales y federales

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Rompe el silencio la esposa de inmigrante acusado de matar a maestra Linda Davis en Savannah

El FBI dijo este domingo 22 de febrero que está dedicando todos sus recursos a la investigación del individuo que fue asesinado tras ingresar ilegalmente a las instalaciones de la casa del presidente Donald Trump.

Más sobre Noticias

DHS pausa TSA PreCheck y Global Entry: ¿Cómo afectará a los viajeros que ya están inscritos?
2 mins

DHS pausa TSA PreCheck y Global Entry: ¿Cómo afectará a los viajeros que ya están inscritos?

Estados Unidos
Hombre armado muere abatido por el Servicio Secreto tras irrumpir en casa de Trump en Mar-a-Lago, Florida
2 mins

Hombre armado muere abatido por el Servicio Secreto tras irrumpir en casa de Trump en Mar-a-Lago, Florida

Estados Unidos
DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU
1 mins

DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU

Estados Unidos
Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia
2 mins

Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia

Estados Unidos
Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos
4 mins

Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos

Estados Unidos
Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump
5 mins

Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump

Estados Unidos
Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial”
8 mins

Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial”

Estados Unidos
Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac
2 mins

Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac

Estados Unidos
Turista detenida por ICE alerta: jóvenes que viajen al Mundial podrían ser arrestados
3 mins

Turista detenida por ICE alerta: jóvenes que viajen al Mundial podrían ser arrestados

Estados Unidos
Expansión de centros de detención del ICE desata indignación y protestas comunitarias
7 mins

Expansión de centros de detención del ICE desata indignación y protestas comunitarias

Estados Unidos

A través de cuenta de X, el director del FBI, Kash Patel, mencionó que se están dedicando todos los recursos necesarios para la investigación del incidente ocurrido esta mañana en Mar-A-Lago, donde un individuo armado fue asesinado tras ingresar en el perímetro de la casa del presidente Donald Trump.

Video Muere estudiante de 16 años y chofer tras ataque armado a transporte público en Acapulco, México


Asimismo, dijo que seguirán trabajando estrechamente con el Servicio Secreto, así como con socios estatales y federales.

PUBLICIDAD

También que se darán actualizaciones del asunto como vayan saliendo.

Relacionados:
NoticiasFBIMar-a-Lago

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX