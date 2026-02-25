Noticias FBI arresta a expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU que presuntamente entrenaba a pilotos del ejército chino Según los documentos judiciales presentados en un tribunal federal, Jeffries habría utilizado su experiencia táctica y conocimientos especializados adquiridos durante su servicio militar para instruir a personal del ejército chino.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a u n expiloto de la Fuerza Aérea (USAF) acusado de violar las leyes de control de exportaciones de defensa al proporcionar servicios de entrenamiento militar a pilotos de la República Popular China.

El acusado, identificado como Franklin Daniel Jeffries, fue detenido tras una investigación liderada por el FBI.

Según los documentos judiciales presentados en un tribunal federal, Jeffries habría utilizado su experiencia táctica y conocimientos especializados adquiridos durante su servicio militar para instruir a personal del ejército chino, una acción que compromete directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Violación de la Ley de Control de Exportación de Armas

La fiscalía sostiene que Jeffries proporcionó servicios de defensa sin haber obtenido previamente una licencia o aprobación escrita del gobierno de los EE. UU., tal como lo exigen la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) y las Regulaciones de Tráfico Internacional de Armas (ITAR).

"El entrenamiento de fuerzas militares extranjeras que compiten con los Estados Unidos, sin la debida autorización, es una traición a las obligaciones de seguridad que cada miembro del servicio jura proteger", declararon las autoridades federales en un comunicado de prensa.

Las claves de la investigación

Según la acusación oficial del Departamento de Justicia:

Entrenamiento especializado: Los servicios prestados incluían tácticas de combate aéreo y metodologías de aviación militar que son consideradas información sensible y protegida.

Los servicios prestados incluían tácticas de combate aéreo y metodologías de aviación militar que son consideradas información sensible y protegida. Falta de autorización: Jeffries era plenamente consciente de que sus actividades requerían permisos federales, los cuales nunca solicitó ni recibió.

Jeffries era plenamente consciente de que sus actividades requerían permisos federales, los cuales nunca solicitó ni recibió. Riesgo a la seguridad nacional: El FBI subrayó que este tipo de transferencias de conocimiento fortalece las capacidades de ejércitos extranjeros utilizando tácticas desarrolladas por las fuerzas armadas estadounidenses.

Posibles consecuencias legales

De ser hallado culpable, el expiloto podría enfrentar una sentencia de varias décadas en una prisión federal, además de multas económicas sustanciales. El caso está siendo procesado por la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia en conjunto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

El arresto de Jeffries forma parte de un esfuerzo intensificado por parte de las agencias de inteligencia de EEUU para frenar los intentos de China de reclutar talento militar occidental para modernizar sus fuerzas armadas.

"Este arresto envía un mensaje claro: no permitiremos que la experiencia militar de los Estados Unidos se venda al mejor postor, especialmente cuando eso pone en peligro a nuestra nación", concluyó el reporte oficial.

