¿Qué pasó entre Elon Musk y la presidenta de México tras muerte de "El Mencho"? Estos son los mensajes

Luego del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el dueño de Tesla compartió comentarios en redes sociales, lo que derivó en un intercambio de mensajes con la presidenta de México; en N+ Univision te contamos qué pasó entre Elon Musk y Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina de hoy, jueves 26 de febrero de 2026, la mandataria volvió a pronunciarse sobre el tema con Elon Musk y señaló que, aunque su equipo jurídico analiza posibles acciones legales, no considera prioritario iniciar un procedimiento en contra del también dueño de Tesla y X.

Así comenzó el intercambio entre Sheinbaum y Musk

La controversia comenzó tras el operativo del Ejército Mexicano realizado el domingo 22 de febrero en Tepalpa, Jalisco, donde falleció "El Mencho".

Un día después, el 23 de febrero, Musk compartió en X un video en el que la presidenta afirmaba que "volver a la guerra contra el narco no es una opción porque en primer lugar, está fuera del marco de la ley". Junto al video, el empresario escribió que la mandataria "solo dice lo que le piden sus jefes del cártel" y añadió un comentario en el que insinuaba represalias más severas que un "plan de mejora de desempeño".

Posteriormente, en medio de hechos violentos registrados tras la muerte del líder criminal, Musk reaccionó también a un video donde se observaba un establecimiento en llamas y volvió a referirse a la presidenta en términos similares.

Presidencia analiza acciones legales

El pasado martes 24 de febrero de 2026, Sheinbaum informó que sus abogados revisaban la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario por sus declaraciones.

Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.



La presidenta añadió que no da relevancia a opiniones externas y aseguró que su gobierno continuará guiándose por lo que calificó como el respaldo de la ciudadanía y el trabajo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Musk respondió con nuevos mensajes en X

El intercambio continuó el miércoles 25 de febrero, cuando Musk reposteó un video en el que la mandataria mencionaba el análisis jurídico en su contra. En su publicación, escribió que ella estaba "violando mis derechos humanos", acompañado de un emoji de risa; fue la segunda vez que se refirió a la presidenta en menos de una semana.

Luego, en su conferencia del jueves 26 de febrero, la presidenta de México reiteró que la posible demanda sigue bajo análisis y que no se ha tomado una decisión definitiva.