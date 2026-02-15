Noticias

FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video

La investigación sobre la desaparición de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, ha dado un nuevo giro que podría acercar a las autoridades a la verdad y permitir la identificación de la persona responsable de su presunto secuestro

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Operativo SWAT en Arizona no arroja resultados en la búsqueda de Nancy Guthrie

La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, ha dado un nuevo giro que podría acercar a las autoridades a la verdad y permitir la identificación de la persona responsable de su presunto secuestro.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por el reportero de investigación Michael Ruiz, de Fox News Digital, el domingo 15 de febrero de 2026 un portavoz de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), confirmó nuevos avances en el análisis de evidencias clave relacionadas con el caso.

PUBLICIDAD

Evidencia clave: guantes encontrados cerca de la casa de Nancy

Según el portavoz federal, “los guantes encontrados aproximadamente a 2 millas de la residencia de Guthrie en un campo cerca del costado de la carretera fueron empaquetados por PCSD y enviados durante la noche del 12 de febrero; llegaron a su laboratorio privado en Florida el 13 de febrero”.

Más sobre Noticias

Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo
3 mins

Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo

Estados Unidos
Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas
2 mins

Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas

Estados Unidos
Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni
1 mins

Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni

Estados Unidos
Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza
2 mins

Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza

Estados Unidos
Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE
2 mins

Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE

Estados Unidos
Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump
1 mins

Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima
3 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima

Estados Unidos
El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo
4 mins

El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo

Estados Unidos
Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua
3 mins

Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua

Estados Unidos
Médicos Sin Fronteras detiene labores en Gaza tras detectar hombres armados y encapuchados
6 mins

Médicos Sin Fronteras detiene labores en Gaza tras detectar hombres armados y encapuchados

Estados Unidos

Estos guantes forman parte de la evidencia que podría conducir a la identificación del responsable. De acuerdo con el periodista, el FBI recibió resultados preliminares del análisis de ADN el 14 de febrero y ahora se encuentra a la espera del control de calidad y la confirmación oficial antes de incorporar el perfil masculino desconocido a la base de datos nacional de ADN de Estados Unidos ( CoDIS, por sus siglas en inglés), exclusiva del FBI.

Este procedimiento suele tardar alrededor de 24 horas desde que el ADN es recibido por las autoridades federales.

" El FBI recibió los resultados preliminares ayer, 14 de febrero, y está a la espera del control de calidad y la confirmación oficial hoy antes de incorporar el perfil masculino desconocido a CoDIS, la base de datos nacional exclusiva del FBI. Este proceso suele tardar 24 horas desde que el FBI recibe el ADN", aseguró el reportero de Fox News Digital.

Perfil masculino desconocido y nuevas pistas

Las autoridades informaron que los investigadores recolectaron aproximadamente 16 guantes en distintas zonas cercanas a la casa. La mayoría correspondían a guantes utilizados por equipos de búsqueda y descartados durante la inspección. Sin embargo, uno de ellos contiene un perfil de ADN distinto que, aparentemente, coincide con los guantes utilizados por el sujeto captado en un video de vigilancia.

PUBLICIDAD

"Los investigadores recogieron aproximadamente 16 guantes en diversas zonas cercanas a la casa. La mayoría eran guantes de búsqueda que desecharon en diversas zonas durante la inspección. El que contiene el perfil de ADN es diferente y parece coincidir con los guantes del sujeto del video de vigilancia", afirmó Michael Ruiz.

Según el periodista de investigación, el FBI ha señalado que continuará brindando asistencia en el caso conforme avancen los plazos establecidos, mientras crece la expectativa por la posible identificación del sospechoso.

JICM

Video Nancy Guthrie: ¿De quién es el ADN hallado durante la búsqueda?
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosDesaparicionesFBI

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX