FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video

La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, ha dado un nuevo giro que podría acercar a las autoridades a la verdad y permitir la identificación de la persona responsable de su presunto secuestro.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por el reportero de investigación Michael Ruiz, de Fox News Digital, el domingo 15 de febrero de 2026 un portavoz de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), confirmó nuevos avances en el análisis de evidencias clave relacionadas con el caso.

Evidencia clave: guantes encontrados cerca de la casa de Nancy

Según el portavoz federal, “los guantes encontrados aproximadamente a 2 millas de la residencia de Guthrie en un campo cerca del costado de la carretera fueron empaquetados por PCSD y enviados durante la noche del 12 de febrero; llegaron a su laboratorio privado en Florida el 13 de febrero”.

Estos guantes forman parte de la evidencia que podría conducir a la identificación del responsable. De acuerdo con el periodista, el FBI recibió resultados preliminares del análisis de ADN el 14 de febrero y ahora se encuentra a la espera del control de calidad y la confirmación oficial antes de incorporar el perfil masculino desconocido a la base de datos nacional de ADN de Estados Unidos ( CoDIS, por sus siglas en inglés), exclusiva del FBI.

Este procedimiento suele tardar alrededor de 24 horas desde que el ADN es recibido por las autoridades federales.

" El FBI recibió los resultados preliminares ayer, 14 de febrero, y está a la espera del control de calidad y la confirmación oficial hoy antes de incorporar el perfil masculino desconocido a CoDIS, la base de datos nacional exclusiva del FBI. Este proceso suele tardar 24 horas desde que el FBI recibe el ADN", aseguró el reportero de Fox News Digital.

Perfil masculino desconocido y nuevas pistas

Las autoridades informaron que los investigadores recolectaron aproximadamente 16 guantes en distintas zonas cercanas a la casa. La mayoría correspondían a guantes utilizados por equipos de búsqueda y descartados durante la inspección. Sin embargo, uno de ellos contiene un perfil de ADN distinto que, aparentemente, coincide con los guantes utilizados por el sujeto captado en un video de vigilancia.

"Los investigadores recogieron aproximadamente 16 guantes en diversas zonas cercanas a la casa. La mayoría eran guantes de búsqueda que desecharon en diversas zonas durante la inspección. El que contiene el perfil de ADN es diferente y parece coincidir con los guantes del sujeto del video de vigilancia", afirmó Michael Ruiz.

Según el periodista de investigación, el FBI ha señalado que continuará brindando asistencia en el caso conforme avancen los plazos establecidos, mientras crece la expectativa por la posible identificación del sospechoso.

