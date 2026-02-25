Allanamiento

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?

Alberto Carvalho ha sido elogiado por las mejoras del distrito de Los Ángeles en el rendimiento académico.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Por qué el FBI registró propiedades vinculadas con el Superintendente Alberto Carvalho? Esto sabemos

El FBI registró la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la casa del líder de esa unidad administrativa local, el superintendente Alberto Carvalho, por investigaciones que apuntan a un presunto fraude, de acuerdo con reportes preliminares.

Los agentes federales ejecutaron las órdenes de allanamiento la mañana de este miércoles 25 de febrero y, oficialmente, no han ofrecido mayores detalles. Solo han confirmado que se trata de indagatorias en curso. Aparentemente, no se trata de algún delito violento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los cateos han sorprendido, debido a que involucra al segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos y a un personaje reconocido como líder educativo transformador.

Adicionalmente, el FBI también registró un tercer lugar cerca de Miami, donde Carvalho dirigió anteriormente las escuelas públicas.

Imágenes de noticias de televisión mostraron a agentes con camisetas y chaquetas del FBI afuera de la casa de Carvalho en el vecindario de San Pedro, a unas 20 millas (32 kilómetros) al sur del centro de Los Ángeles.

Rukelt Dalberis, portavoz de la oficina local del FBI en Los Ángeles, confirmó que los agentes estaban en las propiedades para entregar las órdenes judiciales, pero se negó a hacer más comentarios porque las declaraciones juradas que detallaban las bases de las búsquedas estaban reservadas.

Más sobre Los Angeles

Un conductor de Uber dejó a un pasajero e inició el incendio en Pacific Palisades a principios de año, informaron las autoridades
2 mins

Un conductor de Uber dejó a un pasajero e inició el incendio en Pacific Palisades a principios de año, informaron las autoridades

Estados Unidos
Trump anuncia envío de la Guardia Nacional a Memphis para combatir el crimen
4 mins

Trump anuncia envío de la Guardia Nacional a Memphis para combatir el crimen

Estados Unidos
Al menos 3 muertos tras incidente en instalación de entrenamiento del sheriff de Los Ángeles
2 mins
ÚLTIMA HORA

Al menos 3 muertos tras incidente en instalación de entrenamiento del sheriff de Los Ángeles

Estados Unidos
Protestas contra ICE en Los Ángeles: se intensifican tras el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional
5 mins

Protestas contra ICE en Los Ángeles: se intensifican tras el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional

Estados Unidos
El IRS extendió el plazo para declarar impuestos en varios estados del país
3 mins

El IRS extendió el plazo para declarar impuestos en varios estados del país

Estados Unidos
Más de 50,000 personas bajo órdenes o advertencias de evacuación en California, donde un nuevo incendio quemó más de 10,000 acres en un solo día
5 mins

Más de 50,000 personas bajo órdenes o advertencias de evacuación en California, donde un nuevo incendio quemó más de 10,000 acres en un solo día

Estados Unidos
Los peligros del nuevo incendio forestal en Los Ángeles que quemó 5,000 acres en solo dos horas
2 mins

Los peligros del nuevo incendio forestal en Los Ángeles que quemó 5,000 acres en solo dos horas

Estados Unidos
El sur de California enfrenta otro día de peligro por los fuertes vientos: reportan nuevos incendios en San Diego
3 mins

El sur de California enfrenta otro día de peligro por los fuertes vientos: reportan nuevos incendios en San Diego

Estados Unidos
Incendios en California: los damnificados comienzan a poner el foco en el arduo camino hacia la reconstrucción
5 mins

Incendios en California: los damnificados comienzan a poner el foco en el arduo camino hacia la reconstrucción

Estados Unidos
Incendios en California: fuertes vientos amenazan con avivar las llamas y originar nuevos fuegos; sube a 25 el número de muertos
8 mins

Incendios en California: fuertes vientos amenazan con avivar las llamas y originar nuevos fuegos; sube a 25 el número de muertos

Estados Unidos

¿De qué se acusa a Carvalho?

De acuerdo con reportes locales, el superintendente Alberto Carvalho es investigado por supuestos delitos de "cuello blanco", informó ABC7, que citó a varias fuentes, luego de los allanamientos.

Según el medio, las acusaciones no son de naturaleza violenta y señaló que los registros se realizaron con rapidez.

"Aunque el caso permanece confidencial, se trata de un caso del llamado 'cuello blanco', un tipo de crimen que se realiza por motivos financieros sin violencia, y no está vinculado con la inmigración", informó ABC News.

James Marshall, portavoz del FBI en Miami, declaró a la AP que los agentes registraron una residencia en Southwest Ranches, ubicada en el condado de Broward, al oeste de Fort Lauderdale, el miércoles por la mañana y que ya habían despejado el lugar. Añadió que no había más información disponible.

Video Última hora | El FBI allana la casa y oficina de Alberto Carvalho, superintendente de LAUSD

Reconocimientos y tensiones con republicano

s

PUBLICIDAD

Durante los últimos cinco años en Los Ángeles, Carvalho ha sido elogiado por las mejoras del distrito en el rendimiento académico. Recibió elogios similares mientras supervisaba las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, el distrito escolar más grande de Florida, donde la asociación nacional de superintendentes lo nombró Superintendente del Año en 2014.

En 2021, España nombró caballero a Carvalho, nacido en Portugal, por su labor en la expansión de los programas en español para las escuelas del condado de Miami-Dade.

Meses después, asumió el cargo en California y se convirtió en un duro crítico de la agresiva represión migratoria de la administración Trump, especialmente tras las redadas en Los Ángeles el año pasado . Cuando sus 500 mil estudiantes regresaron a clases en otoño, el superintendente instó a las autoridades migratorias a no realizar actividades de control en un radio de dos cuadras de las escuelas.

Él llegó a Los Ángeles en un momento crítico, ya que el distrito contaba con abundantes fondos estatales y federales de ayuda por la COVID-19, pero aún lidiaba con los impactos de la pandemia, incluyendo la pérdida de aprendizaje y la disminución de la matrícula. Anteriormente, tuvo un enfrentamiento con el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, por su orden de que las escuelas no exigieran el uso de cubrebocas durante la pandemia.

El registro de este miércoles fue la segunda vez en una semana que el Departamento de Justicia toma medidas contra el distrito escolar de Los Ángeles. El 19 de febrero, la administración Trump se unió a una demanda que alega que el distrito discrimina a estudiantes blancos bajo su política de desegregación, vigente desde hace décadas.

Video Superintendente del DISD pidió disculpas


FTA

Relacionados:
AllanamientoNoticiasFBIInvestigación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX