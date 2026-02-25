Allanamiento ¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa? Alberto Carvalho ha sido elogiado por las mejoras del distrito de Los Ángeles en el rendimiento académico.

El FBI registró la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la casa del líder de esa unidad administrativa local, el superintendente Alberto Carvalho, por investigaciones que apuntan a un presunto fraude, de acuerdo con reportes preliminares.

Los agentes federales ejecutaron las órdenes de allanamiento la mañana de este miércoles 25 de febrero y, oficialmente, no han ofrecido mayores detalles. Solo han confirmado que se trata de indagatorias en curso. Aparentemente, no se trata de algún delito violento.

Sin embargo, los cateos han sorprendido, debido a que involucra al segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos y a un personaje reconocido como líder educativo transformador.

Adicionalmente, el FBI también registró un tercer lugar cerca de Miami, donde Carvalho dirigió anteriormente las escuelas públicas.

Imágenes de noticias de televisión mostraron a agentes con camisetas y chaquetas del FBI afuera de la casa de Carvalho en el vecindario de San Pedro, a unas 20 millas (32 kilómetros) al sur del centro de Los Ángeles.

Rukelt Dalberis, portavoz de la oficina local del FBI en Los Ángeles, confirmó que los agentes estaban en las propiedades para entregar las órdenes judiciales, pero se negó a hacer más comentarios porque las declaraciones juradas que detallaban las bases de las búsquedas estaban reservadas.

¿De qué se acusa a Carvalho?

De acuerdo con reportes locales, el superintendente Alberto Carvalho es investigado por supuestos delitos de "cuello blanco", informó ABC7, que citó a varias fuentes, luego de los allanamientos.

Según el medio, las acusaciones no son de naturaleza violenta y señaló que los registros se realizaron con rapidez.

"Aunque el caso permanece confidencial, se trata de un caso del llamado 'cuello blanco', un tipo de crimen que se realiza por motivos financieros sin violencia, y no está vinculado con la inmigración", informó ABC News.

James Marshall, portavoz del FBI en Miami, declaró a la AP que los agentes registraron una residencia en Southwest Ranches, ubicada en el condado de Broward, al oeste de Fort Lauderdale, el miércoles por la mañana y que ya habían despejado el lugar. Añadió que no había más información disponible.

Reconocimientos y tensiones con republicano

Durante los últimos cinco años en Los Ángeles, Carvalho ha sido elogiado por las mejoras del distrito en el rendimiento académico. Recibió elogios similares mientras supervisaba las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, el distrito escolar más grande de Florida, donde la asociación nacional de superintendentes lo nombró Superintendente del Año en 2014.

En 2021, España nombró caballero a Carvalho, nacido en Portugal, por su labor en la expansión de los programas en español para las escuelas del condado de Miami-Dade.

Meses después, asumió el cargo en California y se convirtió en un duro crítico de la agresiva represión migratoria de la administración Trump, especialmente tras las redadas en Los Ángeles el año pasado . Cuando sus 500 mil estudiantes regresaron a clases en otoño, el superintendente instó a las autoridades migratorias a no realizar actividades de control en un radio de dos cuadras de las escuelas.

Él llegó a Los Ángeles en un momento crítico, ya que el distrito contaba con abundantes fondos estatales y federales de ayuda por la COVID-19, pero aún lidiaba con los impactos de la pandemia, incluyendo la pérdida de aprendizaje y la disminución de la matrícula. Anteriormente, tuvo un enfrentamiento con el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, por su orden de que las escuelas no exigieran el uso de cubrebocas durante la pandemia.

El registro de este miércoles fue la segunda vez en una semana que el Departamento de Justicia toma medidas contra el distrito escolar de Los Ángeles. El 19 de febrero, la administración Trump se unió a una demanda que alega que el distrito discrimina a estudiantes blancos bajo su política de desegregación, vigente desde hace décadas.

