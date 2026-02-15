A dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, Savannah dice que todavía tiene esperanza en encontrar a su madre
A dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, Savannah pide que la regresen y afirma que aún tiene esperanza: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”.
Video FBI presenta avances en la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de Savannah Guthrie
A dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, la presentadora Savannah Guthrie mantiene la esperanza de encontrar con vida a su madre, mientras continúa la búsqueda oficial.
"Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra madre y sólo quería decir que todavía tenemos esperanza (...) creemos y quiero decir a quien la tenga o sepa dónde está que nunca es tarde y no estás perdido o solo y nunca es tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí y creemos en la bondad esencial de todo ser humano... Nunca es tarde", dijo Savannah Guthrie tras el secuestro de su madre.