Arizona

A dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, Savannah dice que todavía tiene esperanza en encontrar a su madre

A dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, Savannah pide que la regresen y afirma que aún tiene esperanza: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video FBI presenta avances en la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de Savannah Guthrie

A dos semanas del secuestro de Nancy Guthrie, la presentadora Savannah Guthrie mantiene la esperanza de encontrar con vida a su madre, mientras continúa la búsqueda oficial.

Más sobre secuestro

Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos
2 mins

Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos

Estados Unidos
FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video
2 mins

FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima
3 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima

Estados Unidos
El misterio del bebé de 7 meses desaparecido en California: su madre dice que fue secuestrado, pero la policía lo pone en duda
2 mins

El misterio del bebé de 7 meses desaparecido en California: su madre dice que fue secuestrado, pero la policía lo pone en duda

Estados Unidos

"Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra madre y sólo quería decir que todavía tenemos esperanza (...) creemos y quiero decir a quien la tenga o sepa dónde está que nunca es tarde y no estás perdido o solo y nunca es tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí y creemos en la bondad esencial de todo ser humano... Nunca es tarde", dijo Savannah Guthrie tras el secuestro de su madre.

Relacionados:
ArizonaNoticiasFBI

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX